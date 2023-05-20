“قبل إطلاقه في يونيو”.. تسريب يكشف بعض مواصفات هاتف vivo v29 الجديد

تستعد فيفو حاليًا لإطلاق مجموعة من هواتفها الذكية خلال الفترة المقبلة، ولعل الأشهر من بينهم هاتف vivo v29 والذي يتبع لسلسلة مكونة من أكثر من طراز، وعلى الرغم من أن الشركة لم تُعلن حتى وقتنا هذا عن المواصفات الكاملة للجهاز إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى بعض منها، فتعرف معنا على مواصفات هاتف vivo v29 التي توصلنا إليها حتى الآن.

مواصفات هاتف vivo v29

أشارت التسريبات الأخيرة إلى مجموعة قليلة من مواصفات الهاتف القادم من فيفو vivo v29 ومنها ما يلي:

سلسلة Vivo V29 سوف تتضمن عائلة كبيرة من الهواتف مع أرقام طرز أخرى مثل Vivo V29 Lite 5G (رقم طراز V2244) و Vivo V29 5G و Vivo V29 Pro 5G.

سوف يعمل الهاتف على وحدة معالجة مركزية من نوع Dimensity 7000 من شركة ميدياتك.

ذاكرة الوصول العشوائي 8 و12 جيجا بايت رام.

ذاكرة التخزين الداخلية في الهاتف تصل إلى 256 جيجا بايت.

تصل سعة البطارية في الجهاز إلى 4600 ملي أمبير كما تدعم ميزة الشحن السريع بقدرة 80 واط.

الكاميرا الأساسية في الجهاز تصل سعتها إلى 64 ميجا بيكسل ولم يتم الإعلان عن دقة المستشعرات الأخرى حتى الآن.

سوف يأتي الهاتف بثلاثة خيارات من حيث الألوان هم الذهبي والأسود والأزرق.

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موعد إطلاق هاتف vivo v29

كما ذكرنا لكم لم تُعلن الشركة حتى الآن عن موعد إطلاق الهاتف بشكل دقيق، ولكن سيكون الإصدار خلال شهر يونيو المقبل وذلك في جميع الأسواق، ولهذا السبب نتوقع ظهور المورد من التفاصيل حول مواصفات ومميزات الجهاز خلال الفترة المقبلة قبل إصداره.