قبل إطلاقه رسميًا.. تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف oppo reno 10 القادم

تستعد شركة أوبو خلال هذه الأثناء لإصدار سلسلة جديدة من هواتفها الذكية، وذلك خلال أيام وسوف تتضمن السلسلة ثلاثة من الطرازات وهم الطراز الأساسي Reno 10 مع نسخة البرو Reno 10 Pro ونسخة البرو بلس الأعلى التي تتصدر النطاق Reno 10 Pro Plus وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن رسميًا حتى الآن عن مواصفات هواتف هذه السلسلة إلا أن التسريبات الأخيرة أشارت إلى بعض المواصفات الأساسية، فتعرف على ذلك خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف oppo reno 10

خلال التسريبات الأخيرة تم التوصل إلى بعض مواصفات هاتف أوبو رينو 10 المرتقب من شركة أوبو، وذلك بالنسبة للنسخة الرئيسية، وهذه المواصفات هي:

الشاشة نوع الشاشة: OLED منحنية الجوانب مثل هواتف الفلاج شيب.

مقاس الشاشة: 6.74 بوصة.

الدقة تبلغ 2412 × 1080.

معدل تحديث 120 هرتز. المعالج والذاكرة نوع المعالج Snapdragon 778G من كوالكوم.

ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت. الكاميرا نظام ثلاثي في الكاميرا الخلفية ودقة العدسات على الترتيب كما يلي: مستشعر رئيسي OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل. كاميرا فائقة الاتساع IMX355 بدقة 8 ميجابكسل. عدسة تليفوتوغرافي Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x.

كاميرا السيلفي الأمامية من سوني عدسة Sony IMX709 تأتي بدقة 32 ميجابكسل. البطارية سعة البطارية 4600 ملي أمبير في الساعة.

تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 80 واط. وزن الجهاز يبلغ وزن الجهاز 180 جرام ويبلغ سمكه 7.58 ملم.

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موعد إصدار هاتف oppo reno 10

تستعد الشركة لإصدار الجهاز خلال الفترة القادمة تحديدًا في اليوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، وخلال الفترة القليلة المقبلة سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل هول مواصفات ومميزات هواتف هذه السلسلة قبل إعلانها بشكل رسمي من قبل الشركة.