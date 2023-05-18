قبل إطلاقه رسميًا.. تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف oppo reno 10 القادم
تستعد شركة أوبو خلال هذه الأثناء لإصدار سلسلة جديدة من هواتفها الذكية، وذلك خلال أيام وسوف تتضمن السلسلة ثلاثة من الطرازات وهم الطراز الأساسي Reno 10 مع نسخة البرو Reno 10 Pro ونسخة البرو بلس الأعلى التي تتصدر النطاق Reno 10 Pro Plus وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن رسميًا حتى الآن عن مواصفات هواتف هذه السلسلة إلا أن التسريبات الأخيرة أشارت إلى بعض المواصفات الأساسية، فتعرف على ذلك خلال هذا المقال.
مواصفات هاتف oppo reno 10
خلال التسريبات الأخيرة تم التوصل إلى بعض مواصفات هاتف أوبو رينو 10 المرتقب من شركة أوبو، وذلك بالنسبة للنسخة الرئيسية، وهذه المواصفات هي:
|الشاشة
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|المعالج والذاكرة
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|الكاميرا
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|البطارية
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|وزن الجهاز
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موعد إصدار هاتف oppo reno 10
تستعد الشركة لإصدار الجهاز خلال الفترة القادمة تحديدًا في اليوم الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، وخلال الفترة القليلة المقبلة سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل هول مواصفات ومميزات هواتف هذه السلسلة قبل إعلانها بشكل رسمي من قبل الشركة.