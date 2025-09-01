قبل إطلاقه رسميًا الكشف عن مميزات هاتف OPPO Find X9

ظهرت مؤخرًا تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف Oppo الرائدة القادمة، التي تشملOPPO Find X9 و Find X9 Pro ، ووفقًا لمعلومات نشرها موقع Digital Chat Station، سيتوفر Find X9 بخيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت + سعة تخزين 256 جيجابايت/512 جيجابايت، بينما ستتوفر نسخة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت بسعات تخزين 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

ماذا سيقدم هاتف أوبو Find X9 القادم من مميزات؟

سيتوفر هاتف Find X9 بألوان الأبيض الجليدي، والأسود الضبابي، والأحمر الفاتح ، والتيتانيوم المخملي، يزن حوالي 203 غرامات، مما يُحقق التوازن المثالي بين حجم شاشته الكبيرة وسهولة استخدامه.

سيُطرح هاتف Find X9 Pro، وهو من الفئة العليا، بمواصفات أعلى، تشمل 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع سعة تخزين 256 جيجابايت، و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع سعة تخزين 512 جيجابايت، و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع سعة تخزين 512 جيجابايت، و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع سعة تخزين 1 تيرابايت، وسيأتي الطراز الأعلى سعرًا أيضًا بإصدار “Beidou Satellite SMS Edition”.

وعلى عكس الطراز القياسي، ستكون ألوانه محدودة وهي: الأبيض الجليدي، والأحمر الفاتح ، والتيتانيوم المخملي ، ويزن هاتف Pro حوالي 224 جرامًا.

من حيث المواصفات، يتميز هاتف Find X9 Pro ببطارية تتجاوز 7000 مللي أمبير/ساعة، ودعم كامل للشحن اللاسلكي، وعدسة بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة ماكرو مقربة، ومستشعر متعدد الأطياف، وشهادة IP68/IP69، وماسح بصمات أصابع بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد مُحسّن، وأزرار جانبية قابلة للتخصيص، كما يتميز هذا الطراز بتصميم شاشة LIPO الجديدة ذات الحواف المسطحة من Oppo وتصميم كاميرا صغيرة الحجم.

في الوقت نفسه، يتميز هاتف Find X9 بشاشة OLED مسطحة LTPO مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9500، ويأتي ببطارية بسعة 7025 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، ومن أبرز مميزاته كاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل، ومتانة IP68/IP69، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة.