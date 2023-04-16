قبل إطلاقه بأيام.. تسريب مصور يكشف مواصفات هاتف Huawei Enjoy 60X
تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها الجديد Huawei Enjoy 60X الذي ظهر تسريب مصور له يوضح مواصفات الجهاز من حيث تصميم الهاتف ونوع الشاشة كما أوضح التسريب تفاصيل مواصفات الكاميرا الأمامية والخلفية والمعالج الذي سيعمل عليه الجهاز وسعة البطارية، وفيما يلي تعرف على المواصفات التي تم تسريبها حتى الآن.
مواصفات هاتف Huawei Enjoy 60X
تم الإعلان عن مجموعة من المواصفات سوف تأتي في الهاتف القادم من شركة هواوي وهو هاتف Huawei Enjoy 60X وتشمل هذه المواصفات ما يلي:
|الشاشة
|
|أبعاد الهاتف
|
|الكاميرا
|
|المعالج
|
|الذاكرة والتخزين
|
|البطارية
|
|نظام التشغيل
|HarmonyOS 4.0
قد يهمك: تسريبات تكشف تفاصيل مواصفات وسعر هاتف OnePlus Nord 3 وموعد الإعلان الرسمي
سعر هاتف Huawei Enjoy 60X
على الرغم من عدم إطلاق الهاتف متى الآن إلا أن السعر المتوقع له سوف يكون كما يلي:
- السعر العالمي للهاتف 463 دولار أمريكي.
- سعر الهاتف في السعودية 1,736 ريال سعودي.
- سوف يباع في مصر بسعر 14,183 جنيه مصري.