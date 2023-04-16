قبل إطلاقه بأيام.. تسريب مصور يكشف مواصفات هاتف Huawei Enjoy 60X

تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها الجديد Huawei Enjoy 60X الذي ظهر تسريب مصور له يوضح مواصفات الجهاز من حيث تصميم الهاتف ونوع الشاشة كما أوضح التسريب تفاصيل مواصفات الكاميرا الأمامية والخلفية والمعالج الذي سيعمل عليه الجهاز وسعة البطارية، وفيما يلي تعرف على المواصفات التي تم تسريبها حتى الآن.

مواصفات هاتف Huawei Enjoy 60X

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تم الإعلان عن مجموعة من المواصفات سوف تأتي في الهاتف القادم من شركة هواوي وهو هاتف Huawei Enjoy 60X وتشمل هذه المواصفات ما يلي:

الشاشة نوع الشاشة OLED.

حجم الشاشة 6.75 بوصة، تشغل الشاشة 90.5% من جسم الهاتف.

الدقة 1240 × 2772 بكسل، نسبة 20:9.

معدل السطوح يصل الى 1100 والحد الاقصى 1450. أبعاد الهاتف الطول: 162.9 مم.

العرض: 74.1 مم.

السُمك: 9 مم. الكاميرا الكاميرا الخلفية ثلاثية، ودقة العدسات على الترتيب كما يلي: الكاميرا الأولى تأتي بدقة 50 ميجا بكس. دقة الكاميرا الثانية 50 ميجا بيكسل. الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كاميرا السيلفي الأمامية تأتي بدقة 24 ميجا بكسل. المعالج نوع المعالج ثماني النواة:

1×3.05 GHz Cortex-X3

3×2.85 GHz Cortex-A715

4×1.80 GHz Cortex-A510

معالج الرسوميات Mali-G76 MC4. الذاكرة والتخزين يأتي هذا الهاتف باثنين من الخيارات من حيث مساحة التخزين الداخلية وهم: 256 جيجابايت مع 12 جيجا رام. 512 جيجابايت مع 14 جيجا رام.

البطارية بطارية فائقة السعة 7000 ملي أمبير.

نوع البطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.

تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط. نظام التشغيل HarmonyOS 4.0

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سعر هاتف Huawei Enjoy 60X

على الرغم من عدم إطلاق الهاتف متى الآن إلا أن السعر المتوقع له سوف يكون كما يلي: