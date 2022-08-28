قبل إطلاقه.. الكشف عن تسريبات جديدة لهاتف “أيفون 14”

شارك مغرد صيني يدعى “DuanRui”، تسريبات جديدة لشاشة هاتف “آيفون 14 برو”، و”آيفون 14 برو ماكس”، المقرر طرحه قريباً، عبر موقع التدوين العالمي”تويتر”، حيث جاءت الكاميرا الأمامية للهاتف داخل الشاشة، في حين أشارت شركة أبل، إلى تسريبات قد تعمل على حدوث تغيير جذري في تصميم “آيفون 14” لتسلط الضوء بصورة أكبر على شكل الشاشة الجديد، وهناك مجموعة من التسريبات التي كشفت أن هاتف “آيفون 14 برو” لن يحتوي على “نوتش”، وهو عبارة عن نتوء يضم الكاميرا الأمامية والسماعة في أعلى شاشة الهاتف، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن خلو الهاتف المرتقب من هذا الجزء.

ويترقب عدد كبير من مستخدمي هواتف أبل حول العالم، طرح سلسلة هواتف أيفون 14، والتي من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القادمة، وسط توقعات الخبراء بالمواصفات المرتقبة لهواتف آيفون 14 الجديدة، حيث من المقرر أن تقوم شركة أبل بطرح سلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة، والتي تتضمن آيفون 14، وآيفون 14 ماكس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، بالإضافة إلى 3 طرز جديدة من ساعة أبل، وسماعة جديدة من طراز “إيربودز”، وسوف تعقد شركة أبل المؤتمر السنوي لخاص بها في شهر سبتمبر القادم حتى تزيح الستار عن سلسلة هواتف أيفون 14 المرتقبة.

موعد طرح آيفون 14

ومن المقرر أن تعقد شركة أبل مؤتمرها العام الحالي واقعيًّا وليس افتراضيًّا، وذلك بعد تخفيف قيود فيروس كورونا، والعودة الجزئية لمؤتمر أبل الخاص بالمطورين في وقت سابق من العام الحالي، وأظهرت تسريبات سابقة أن أبل ستقوم بعقد هذا المؤتمر في 13 سبتمبر المقبل للكشف عن الأجهزة الحديثة، وهو ما يشير إلى أن هواتف آيفون 14 ستكون في أيدي المستخدمين في 23 من الشهر نفسه، كما أن تقريب موعد طرح سلسلة هواتف آيفون سيمنح الشركة أسبوعًا إضافيًّا من المبيعات خلال الربع المالي الذي من المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر 2022، وهو أمر هام جدًا بالنسبة لها، بحسب ما ذكرته مجلة فوربس.

الجدير بالذكر أن شركة أبل كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن نظام التشغيل الجديد “آي أو أس 16” الذي من المقرر إطلاقه مع نهاية موسم الصيف، لن يعمل على 5 أنواع من هواتف آيفون، والهواتف التي ستتوقف الشركة عن دعمها هي آيفون 7، و7 بلس، وآيفون 6 إس، و6 إس بلس، بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف آيفون إس إي، وهو ما يعني أن مالكي هذه الهواتف لن يتمكنوا من الاستفادة من الميزات الجديدة التي ستقوم الشركة بطرحها ضمن نظام التشغيل الجديد.