قبل إصداره… تعرف علي اخر تسريبات لهاتف آيفون 14 الجديد iPhone 14

بدأت شركة أبل Apple بالاستعداد، للكشف عن سلسلة أخرى من هواتفها وهي iPhone 14 المنتظرة، وسيتم عرض المؤتمر للشركة بشكل رسمي في يوم 7 سبتمبر القادم ٢٠٢٢، ستعلن فيه عن اربع إصدارات حديثة وهي iPhone 14 و iPhone 14 Pro و 14 Max و 14 Pro Max، بالإضافة إلى هذا AirPods Pro جديد، وساعة أبل الذكية Watch Series 8 بإصدار Pro القوي، ووفقا لما ذكره موقع “9to5mac”، فتم الكشف عن تسريب جديد لإصدار هاتف آبل المتظر iPhone 14 Pro، بسلسلة من الألوان المختلفة، حيث سيصنع الهاتف المنتظر بألوان عصرية ورائعة ومن ضمنها الأزرق والبنفسجي.

ألوان هاتف آيفون 14 الجديد iPhone 14

وأظهرت الصور الجديدة المسربة، والتي تمت مشاركتها في مقطع فيديو عبر منصة التواصل الصينية Weib 5 ألوان مختلفة على ويبدو أنها لهاتف آيفون 14 برو، من بينهم الألوان القديمة المميزة لهواتف شركة آبل، مثل الذهبي والأبيض والأسود، كما ظهر اللون البنفسجي أو الأرجواني لـ iPhone 14 Pro.

وكما رأينا بمقطع الفيديو اللون الأرجواني لهاتف آيفون 14 برو من زوايا متعددة، حيث تتغير درجة انعكاس الضوء عليه، وبذلك درجة وضوح اللون مختلفة، إذ صدرت آبل اللون الأرجواني لهواتف iPhone 12 و 12 mini، كما ستصدر أجهزة iMac بحجم 24 بوصة، وجهاز آيباد ميني من الجيل السادس والخامس باللون الأرجواني.

تسريبات أخرى لألوان وخامات تصنيع هاتف آيفون 14 الجديد iPhone 14

وبجانب هذا تأتي صورة أخرى من الموقع التقني Weibo الصيني، تُظهر كيف سوف تبدو ألوان iPhone 14 Pro الأخرى، حيث سيصدر الهاتف في خمسة ألوان وهي: الأرجواني – الأزرق الداكن – الذهبي – الأبيض الجرافيت – والفضي.

ويحتمل أن تتغيير ألوان اصدارات شركة آبل الآتية، عن تلك التي صدرت في المجسمات المسربة أو التي تم تخيلها، حيث أنه في المعتاد أن تختلف إصدارات آبل عند الإعلان عن الاجهزة الجديدة، نظرا لأن معظم خلفيات أجهزتها يتم تصنيعها من البلاستيك، ولكنها قد تستخدم التقنية المستخدمة في طريق ألوان Sierra Blue في جهاز iPhone 13 Pro، والتي تستخدم طبقات مختلفة من السيراميك المعدني بحجم نانومتر موضوع على السطح الخارجي للجهاز بهدف الحصول على مظهر نهائي خيالي وقوي.

بعض من الصور المسربة لهاتف آيفون 14 الجديد iPhone 14