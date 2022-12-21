تقنية

قاهر الآيفون.. ZTE تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف الأندرويد وتنافس العمالقة بهاتفها Nubia Z50

خالد عسر

أعلنتت ZTE عن هاتفها الجديد المنافس لهواتف كبرى الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، مثل شركة أبل وسامسونج وغيرهما، ويعد هاتف ZTE Nubia Z50 من أبرز هواتف الأندرويد التي طرحت خلال العام الحالي 2022، ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والمتميز، وقدراته التصويرية الممتازة.

قاهر الآيفون.. ZTE تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف الأندرويد وتنافس العمالقة بهاتفها Nubia Z50

مواصفات هاتف ZTE Nubia Z50

شركة صينية تعلن عن أرخص هاتف في العالم ZTE nubia Z50 بمواصفات جبارة ٢٠٢٣

وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف ZTE Nubia Z50 والتي جاءت وفق ما يلي.

  1. أبعاد الهاتف 162.9/72.9/8.5 ملم.
  2. وزن الهاتف 197 جرام.
  3. نوع الشاشة AMOLED.
  4. مقياس الشاشة 6.67 بوصة.
  5. دقة العرض 2400/1080 بيكسل.
  6. التردد 144 هرتز.
  7. معدل السطوع 395 شمعة| م تقريباً.
  8. تدعم تقنية +HDR10.

قاهر الآيفون.. ZTE تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف الأندرويد وتنافس العمالقة بهاتفها Nubia Z50 1 21/12/2022 - 2:48 م

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العتاد الداخلي لهاتف ZTE Nubia Z50

  1. المعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية.
  2. نوع المعالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2.
  3. معالج الرسوميات Adreno 740.
  4. نظام التشغيل أندرويد 13.
  5. واجهة المستخدم MyOS 13.

قاهر الآيفون.. ZTE تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف الأندرويد وتنافس العمالقة بهاتفها Nubia Z50 2 21/12/2022 - 2:48 م

الذواكر والبطارية والكاميرات

  1. الرام 12 و8 جيجا بايت.
  2. الذاكرة الداخلية 512 و256 و128 جيجا بايت.
  3. الكاميرات الخلفية ثنائية.
  4. دقة الكاميرات 64+ 50 ميجا بيكسل.
  5. كاميرا السيلفي الأمامية 16 ميجا بيكسل.
  6. البطارية 5000 مللي أمبير.
  7. تدعم الشحن السريع.
  8. قدرة الشحن السريع 80 وات.
  9. منفذ الشحن USB Type-C 3.1.
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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