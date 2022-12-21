قاهر الآيفون.. ZTE تتألق من جديد بأحد أفضل هواتف الأندرويد وتنافس العمالقة بهاتفها Nubia Z50

أعلنتت ZTE عن هاتفها الجديد المنافس لهواتف كبرى الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، مثل شركة أبل وسامسونج وغيرهما، ويعد هاتف ZTE Nubia Z50 من أبرز هواتف الأندرويد التي طرحت خلال العام الحالي 2022، ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والمتميز، وقدراته التصويرية الممتازة.

مواصفات هاتف ZTE Nubia Z50

وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف ZTE Nubia Z50 والتي جاءت وفق ما يلي.

أبعاد الهاتف 162.9/72.9/8.5 ملم. وزن الهاتف 197 جرام. نوع الشاشة AMOLED. مقياس الشاشة 6.67 بوصة. دقة العرض 2400/1080 بيكسل. التردد 144 هرتز. معدل السطوع 395 شمعة| م تقريباً. تدعم تقنية +HDR10.

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العتاد الداخلي لهاتف ZTE Nubia Z50

المعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية. نوع المعالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2. معالج الرسوميات Adreno 740. نظام التشغيل أندرويد 13. واجهة المستخدم MyOS 13.

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