تقنية

خطوات مركز قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية

فاطمة الخولي

لعبة فري فاير من الألعاب القتالية التي تحتاج فيها إلى دخول مركز قارينا فري فاير شحن الجواهر بطريقة رسمية، فمنذ إنطلاق لعبة الفيديو القتالية قارينا فري فاير عام 2017 وأصبحت من أشهر الألعاب حتى الآن، والتي يزداد مستخدميها على الهواتف الذكية يوم بعد يوم، ولهذا يفضلون امتلاك جواهر فري فاير التي تمنحهم القوة في مسيرتهم تجاه الفوز من خلال استخدام عملة الألماس في شراء أسلحة وسكنات وملابس وغيره ممن يُشترى داخل اللعبة ويحتاج إليه اللاعب، ومن خلال موقع غارينا للشحن الرسمي تتم العملية باستخدام معرف اللاعب والدخول على حسابك لإتمام شراء garena free fire.

قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية

قارينا فري فاير شحن جواهر

إذا كنت تريد جواهر عبر موقع شحن جواهر فري فاير id فهنا تحتاج إلى دخول Shop2game مركز غارينا للشحن واتباع خطوات التسجيل في الموقع، ثم إتمام الدخول الذي يبدأ بتحديد الدولة التابع لها، وينتهي بتحديد عدد الجواهر المشتراة وإتمام طريقة الدفع التي تختارها من الموقع، وسيتم إضافة عدد جواهر مجانية مع كل شحنة، وهذا الموقع متوافر للشحن لجميع بلدان العالم بسهولة وبخطوات نوضحها لكم الآن من خلال موقع نجوم مصرية.

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قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية
مركز جارينا للشحن الرسمي

Shop2game مركز غارينا للشحن

إن خطوات دخول مركز غارينا للشحن id سهلة للغاية باتباع الأتي:

  • دخول موقع Garena Topup Center.
  • الذي يحولك إلى صفحة مركز جارينا الرسمي.
  • ويتطلب أول الأمر اختيار الدولة التابع لها.
  • ثم الضغط على تسجيل الدخول المجاور للدولة.
قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية
مركز قارينا فري فاير شحن جواهر
  • هنا يتطلب منك اختيار طريقة الدخول (عبر Garena – أو facebook).

قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية

  • في حال اختيار Garena تحتاج لكتابة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
  • ثم كلمة المرور، والضغط على تسجيل الدخول الآن.

قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية

  • وكذلك يمكنك الدخول باختيار لعبة Free Fire.
  • هنا يفتح لك اكثر من طريقة لتسجيل الدخول كما بالصورة التالية.
قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية
قارينا فري فاير شحن جواهر رسمية بالأيدي 2022
  • وكذلك من وسائل الدخول على مركز قارينا فري فاير شحن جواهر هو معرف اللاعب، بالضغط عليها يطلب منك كتابته المعرف، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية
دخول قارينا فري فاير شحن جواهر
  • بذلك تكون دخلت الموقع، ثم تختار شحن جواهر.
  • يحولك إلى صفحة الشحن منها تختار الكمية المطلوبة.
  • ثم تختار وسيلة الدفع المناسبة لك.
  • وبإتمام العملية تجد الجواهر المشتراة داخل حسابك في اللعبة.

كما ذكرنا فإن لعبة فري فاير بلغت عمليات تثبيتها على الهواتف الذكية لأكثر من المليار من عمليات تنزيل فري فاير، ومع احتفالها بالحفلة السنوية الخامسة للعبة ستجد الكثير من التحديثات مثل خريطة نيكسترا، وهدايا كثيرة بهذه المناسبة.

فاطمة الخولي

كاتبة محررة، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، اعشق الصحافة الإلكترونية، وكتابة الأخبار في شتى المجالات، ونقل المعلومة بكل حيادية وصدق.


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