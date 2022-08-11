خطوات مركز قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي 2022 مع هدايا مجانية

لعبة فري فاير من الألعاب القتالية التي تحتاج فيها إلى دخول مركز قارينا فري فاير شحن الجواهر بطريقة رسمية، فمنذ إنطلاق لعبة الفيديو القتالية قارينا فري فاير عام 2017 وأصبحت من أشهر الألعاب حتى الآن، والتي يزداد مستخدميها على الهواتف الذكية يوم بعد يوم، ولهذا يفضلون امتلاك جواهر فري فاير التي تمنحهم القوة في مسيرتهم تجاه الفوز من خلال استخدام عملة الألماس في شراء أسلحة وسكنات وملابس وغيره ممن يُشترى داخل اللعبة ويحتاج إليه اللاعب، ومن خلال موقع غارينا للشحن الرسمي تتم العملية باستخدام معرف اللاعب والدخول على حسابك لإتمام شراء garena free fire.

قارينا فري فاير شحن جواهر

إذا كنت تريد جواهر عبر موقع شحن جواهر فري فاير id فهنا تحتاج إلى دخول Shop2game مركز غارينا للشحن واتباع خطوات التسجيل في الموقع، ثم إتمام الدخول الذي يبدأ بتحديد الدولة التابع لها، وينتهي بتحديد عدد الجواهر المشتراة وإتمام طريقة الدفع التي تختارها من الموقع، وسيتم إضافة عدد جواهر مجانية مع كل شحنة، وهذا الموقع متوافر للشحن لجميع بلدان العالم بسهولة وبخطوات نوضحها لكم الآن من خلال موقع نجوم مصرية.

Shop2game مركز غارينا للشحن

إن خطوات دخول مركز غارينا للشحن id سهلة للغاية باتباع الأتي:

دخول موقع Garena Topup Center.

الذي يحولك إلى صفحة مركز جارينا الرسمي.

ويتطلب أول الأمر اختيار الدولة التابع لها.

ثم الضغط على تسجيل الدخول المجاور للدولة.

هنا يتطلب منك اختيار طريقة الدخول (عبر Garena – أو facebook).

في حال اختيار Garena تحتاج لكتابة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.

ثم كلمة المرور، والضغط على تسجيل الدخول الآن.

وكذلك يمكنك الدخول باختيار لعبة Free Fire.

هنا يفتح لك اكثر من طريقة لتسجيل الدخول كما بالصورة التالية.

وكذلك من وسائل الدخول على مركز قارينا فري فاير شحن جواهر هو معرف اللاعب، بالضغط عليها يطلب منك كتابته المعرف، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بذلك تكون دخلت الموقع، ثم تختار شحن جواهر.

يحولك إلى صفحة الشحن منها تختار الكمية المطلوبة.

ثم تختار وسيلة الدفع المناسبة لك.

وبإتمام العملية تجد الجواهر المشتراة داخل حسابك في اللعبة.

كما ذكرنا فإن لعبة فري فاير بلغت عمليات تثبيتها على الهواتف الذكية لأكثر من المليار من عمليات تنزيل فري فاير، ومع احتفالها بالحفلة السنوية الخامسة للعبة ستجد الكثير من التحديثات مثل خريطة نيكسترا، وهدايا كثيرة بهذه المناسبة.