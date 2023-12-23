“قادم قريبًا” أهم إضافات تحديث ببجي 3.0 وموعد نزوله على جميع الأجهزة

بعد نزول النسخة التجريبية من تحديث PUBG MOBILE 3.0 وُجد أنه يحتوي على عدد من الإضافات الجديدة كما تم إجراء التعديلات على الإضافات التي كانت موجودة بالفعل في الإصدار السابق، وسوف يتم إطلاقه على الأجهزة المؤهلة خلال أيام مع بداية عام 2024، تعرف فيما يلي على أهم إضافات التحديث وموعد نزوله.

تحديث ببجي 3.0

الإضافات الجديدة في تحديث PUBG 3.0

بحسب التسريبات سوف يأتي التحديث القادم بعدة إضافات متقدمة مثل:

تغيير بنظام الاستدعاء

لا يزال نظام استدعاء اللاعب وإعادته إلى اللعبة موجود في التحديث الجديد، ولكن أصبح هناك طريقتين للاستدعاء الأولى هي القديمة من خلال أصدقائك، لكن الجديدة من خلال القتال مع لاعب آخر وفي حالة الفوز عليه يمكنك العودة إلى المباراة مرة أخرى.

ميزة جديدة للخطاف

سوف يكون الخطاف متاحًا في التحديث القادم بميزتين الأولى مثل تلك الموجودة في مود كأس العالم ومود سبايدر مان، كما تم إضافة ميزة ثانية في تحديث ببجي 3.0 وهي إمكانية الطيران من خلاله.

كذلك سيم يتم حذف سلاح الكروزة من الإسقاط الجوي وتوفيره في جميع البنايات، وإضافة سيف جديد بمميزات مختلفة ومتطورة في هذا التحديث لاستخدامه في القتال.

دمج اللاعبين

أصبح بإمكانك الفوز على اثنين من اللاعبين برصاصة واحدة، إذا كان أحدهم مختبئ خلف الآخر، يمكنك دمجهما معًا وإطلاق النار للقضاء عليهم.

استنساخ اللاعب

تتيح هذه الميزة إمكانية نسخ أكثر من نسخة للاعب مما يؤدي إلى تعدد الشخصيات وبالتالي وهم الأعداء وتحقيق الفوز عليهم أثناء القتال.

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موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.0

سوف يكون تحديث PUBG MOBILE 3.0 متاحًا على جميع الأجهزة خلال الفترة من الثامن حتى العاشر من شهر يناير 2024 ويمكن تنزيله من متجر جوجل بلاي للأندرويد أو آب ستور للآيفون.