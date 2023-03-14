“قابل للطي ومقاوم للغبار”.. هاتف samsung galaxy z fold 5 يأتي بهذه المواصفات في الشاشة والكاميرات

تعمل شركة سامسونج خلال هذه الفترة على تطوير هاتفها الجديد القابل للطي samsung galaxy z fold 5 بعد فترة من إطلاق الإصدار السابق الذي جاء بمميزات رائعة في التصوير والكاميرات، وقد كشفت التسريبات الأخيرة عن مواصفات في كاميرات الهاتف والشاشة، وأشارت بعضها إلا أن هناك ميزة قوية يفتقدها الجهاز قد تجعله غير مفضل بالنسبة لمحبي التفاصيل، تعرفوا معنا فيما يلي على آخر ما توصلنا إليه بشأن مواصفات هاتف سامسونج القادم.

ميزة يفتقدها هاتف samsung galaxy z fold 5

وفقًا لأحدث التسريبات حول الهاتف لن يأتي الجهاز بمستشعر ISOCELL HP2 المثير للإعجاب بدقة 200 ميجا بيكسل، وهذا يعني أن كاميرات الهاتف ستكون أقل دقة وهذه أخبار غير سارة لمحبي التصوير، ولم تذكر التسريبات حتى الآن السبب الرئيسي وراء عدم إضافة هذه الميزة وهل هذا له علاقة بالتكاليف أو حجم الجهاز وقابليته للطي أم لا، لكن بشكل عام سوف تأتي الكاميرات في الهاتف الجديد بنفس مواصفات الكاميرات في هاتف samsung galaxy z fold 4.

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مواصفات الشاشة في هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 5

تشير التسريبات الأخيرة إلى أن التصميم الجديد للهاتف سوف يأتي بمفصلة تأخذ شكل القطرة الأمر الذي يسمح للجهاز بالطي بشكل مستقيم وبالتالي التخلص من الفجوة التي تأتي في منتصف الشاشة، مما يجعله مختلف عن جميع الهواتف القابلة للطي الأخرى.

أما المواصفات والمميزات الأخرى للشاشة في هذا الجهاز فهي كالتالي:

يعتبر أول هاتف قابل للطي مقاوم للغبار والغمر في الماء.

يتميز مفصل الشاشة بخفض نسبة وضوح تجعد الشاشة أثناء الطي ودعم تصميم أنحف للشاشة.

يأتي مفصل الشاشة في شكل قطرة وكفاءة المفصل 85% بعد طي الشاشة 200000 مرة.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن هاتفها الجديد في حدث Unpacked في شهر أغسطس المقبل، وسوف تكشف التسريبات المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة حول المواصفات التي سيأتي بها هاتف samsung galaxy z fold 5 قبل إطلاقه.