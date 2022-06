قائمة هواتف سامسونج التي سيصلها تحديث أندرويد 13 الجديد وواجهة One UI 5

بعد إطلاق النسخة التجريبية واقترابه إطلاقه رسميًا كاملاً خلال الفترة القليلة المقبلة، كشفت العديد من التقارير عن قائمة هواتف سامسونج التي سيصلها تحديث أندرويد 13 وواجهة One UI 5 المتوقع أن يحمل العديد من المهام والمزايا الرائعة والقوية، بعدما نجاح أندرويد 12 في الوصول إلى أكثر من 100 مليون مستخدم لهواتف، إلا أن التحديث القادم قد يشمل ميزات ثورية.

مميزات أندرويد 13

من المتوقع أن يتم يجلب أندرويد 13 القادم العديد من الميزات الحديثة، من أبرزها تضمينه لوظيفة Photo Picker التي تعمل على حماية بيانات المستخدم عبر السماح للتطبيقات بالوصول إلى معرض الصور، بالإضافة إلى ميزة البحث دون الموقع، ما يتيح للتطبيقات البحث عن أجهزة الواي فاي القريبة والاتصال بها دون معرفة بيانات الموقع، فضلاً عن الحصول على التحديثات الجديدة بشكل أسرع عبر متجر جوجل بلاي، مع إمكانية تهيئة أيقونات تطبيقات جوجل مع درجة ألوان الخلفية بواسطة نظام الألوان أحادي اللون.

هواتف سامسونج المستفيدة

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold 5G

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 5G

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

هواتف Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A10e

Samsung Galaxy A10s

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A20s

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

وقد يشمل التحديث الجديد أيضًا هواتف أخرى غير متواجدة في الأسماء السابق ذكرها.