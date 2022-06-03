قائمة هواتف سامسونج التي سيصلها تحديث أندرويد 13 الجديد وواجهة One UI 5
بعد إطلاق النسخة التجريبية واقترابه إطلاقه رسميًا كاملاً خلال الفترة القليلة المقبلة، كشفت العديد من التقارير عن قائمة هواتف سامسونج التي سيصلها تحديث أندرويد 13 وواجهة One UI 5 المتوقع أن يحمل العديد من المهام والمزايا الرائعة والقوية، بعدما نجاح أندرويد 12 في الوصول إلى أكثر من 100 مليون مستخدم لهواتف، إلا أن التحديث القادم قد يشمل ميزات ثورية.
مميزات أندرويد 13
من المتوقع أن يتم يجلب أندرويد 13 القادم العديد من الميزات الحديثة، من أبرزها تضمينه لوظيفة Photo Picker التي تعمل على حماية بيانات المستخدم عبر السماح للتطبيقات بالوصول إلى معرض الصور، بالإضافة إلى ميزة البحث دون الموقع، ما يتيح للتطبيقات البحث عن أجهزة الواي فاي القريبة والاتصال بها دون معرفة بيانات الموقع، فضلاً عن الحصول على التحديثات الجديدة بشكل أسرع عبر متجر جوجل بلاي، مع إمكانية تهيئة أيقونات تطبيقات جوجل مع درجة ألوان الخلفية بواسطة نظام الألوان أحادي اللون.
هواتف سامسونج المستفيدة
Samsung Galaxy Note 20
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
Samsung Galaxy Z Fold 2
Samsung Galaxy Flip 5G
Samsung Galaxy Z Flip
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold 5G
Samsung Galaxy Tab S7
Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20 5G
Samsung Galaxy S20 Plus
Samsung Galaxy S20 Plus 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung Galaxy Note 10 Plus
Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G
Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10 5G
Samsung Galaxy S10e
Samsung Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 5G
Samsung Galaxy Note10 Lite
Samsung Galaxy S10 Lite
هواتف Samsung Galaxy A
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A51 5G
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A71 5G
Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A50s
Samsung Galaxy A70
Samsung Galaxy A70s
Samsung Galaxy A60
Samsung Galaxy A80
Samsung Galaxy A8s
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A10e
Samsung Galaxy A10s
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A20
Samsung Galaxy A20e
Samsung Galaxy A20s
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A30s
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy A41
وقد يشمل التحديث الجديد أيضًا هواتف أخرى غير متواجدة في الأسماء السابق ذكرها.
يعني موديلات واخده دعم سنتين بس هيوصلهم التحديث واللي واخد ٣ سنين وأحدث مش هيوصلهم ازاي
دا غير أن مواقع رسميه تابعه للسامسونج قالوا قايمه مختلفه تماما عن اللي حضرتك جايبها دي
ياريت بلاش هبد وخلاص