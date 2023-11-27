قائمة هواتف سامسونج الرسمية التي لن تحصل على تحديث أندرويد 14 وOne UI 6

تعتبر سامسونج واحدة من الشركات الرائدة في تقديم دعمٍ طويل الأمد لأجهزتها التي تعمل بنظام أندرويد، ومع ذلك قررت جوجل تغيير خطط الدعم ووعدت بتوفير ما يصل إلى سبع سنوات من التحديثات لنظام التشغيل، مما أثار تساؤلات حول مدى استمرارية الدعم الطويل الأجل، فقد أعلنت سامسونج عام 2020 عن تغيير في سياسة التحديثات حيث بدأت في تقديم ثلاث ترقيات رئيسية لنظام أندرويد للهواتف الرائدة وبعض الهواتف من الفئة المتوسطة، هذا القرار جاء بعد سنوات من تقديم ترقيتين رئيسيتين فقط لمعظم الأجهزة، بغض النظر عن فئتها السعرية، حيث قامت الشركة بتوسيع نطاق التحديثات للنظام للهواتف الرائدة وبعض الأجهزة في الفئة المتوسطة المحددة، مما أتاح الحصول على تحديثات لمدة تصل إلى أربع سنوات.

هل تنتهي رحلة التحديثات لأجهزة سامسونج الحديثة

تعتبر السياسة الحالية هي تقديم أربع ترقيات رئيسية لنظام أندرويد لا تشمل جميع الأجهزة، ورغم الافتراضات فإن هذا النهج لا ينطبق على الأجهزة التي تم إصدارها خلال الأربع سنوات الأخيرة، الواقع هو أن الضمان يُطبق فقط على الأجهزة التي تم إطلاقها قبل عام 2021، بمعنى آخر سواء كنت قد اقتنيت هاتفًا مثل Galaxy S20 Ultra الذي يأتي بسعر 1399 دولارًا أو هاتفًا أقل سعرًا مثل Galaxy A51، فإن الدعم المستمر سيكون لنظام Android 13 – مع One UI 5.1/5.1.1 – دون الحصول على أي ترقيات أخرى للنظام.

هواتف سامسونج التي لن تحصل على تحديث أندرويد 14