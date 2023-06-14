قائمة هواتف أوبو التي ستحصل على تحديث نظام Android 14 “تحقق أن هاتفك ضمن القائمة”

تشتهر شركة أوبو بتقديم هواتف ذكية عالية الجودة والأداء، وتعمل الشركة دائمًا على توفير أحدث التقنيات والميزات لعملائها حول العالم، ومن بين هذه المميزات، تأتي تحديثات نظام التشغيل بشكل دوري ومستمر، وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث النظام الجديد Android 14، ويعد ذلك التحديث من أهم التحديثات التي ينتظرها مستخدمو الهواتف الذكية، حيث يأتي معه العديد من المزايا والتحسينات الجديدة التي تجعل استخدام الهاتف أسهل وأكثر فعالية، ومن خلال موقع نجوم مصرية سوف نتحدث عن قائمة هواتف أوبو التي ستحصل على تحديث Android 14، وما هي المزايا الجديدة التي سيتم إضافتها إلى هذه الهواتف.

قائمة الهواتف التي سوف يصلها التحديث

أعلنت مؤخراً شركة أوبو عن قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث نظام Android 14، وذلك من خلال Oppo Benelux، و تشمل قائمة التحديثات اثنان من الإصدارات الأخيرة من سلسلة Find X، مع 4 إصدارات من سلسلة هواتف Reno و Oppo A، بالإضافة الى بعض الهواتف مثل:-

هاتف Oppo A98

هاتف Oppo A78

هاتف Oppo A77

هاتف Oppo A57

هاتف Oppo Reno 8 Pro

هاتف Oppo Reno 8

هاتف Oppo Reno 8 T

هاتف Oppo Reno 7

هاتف Oppo Find X5

هاتف Oppo Find X5 Pro

هاتف Oppo Find X3 Pro

مزايا النظام الجديد Android 14

تتضمن مميزات نظام التشغيل الجديد Android 14 العديد من التحسينات والمزايا الجديدة التي ستحسن تجربة المستخدم بشكل عام. ومن بين هذه الميزات، يمكن ذكر:

تحسينات في الأمان والخصوصية

حيث يتضمن النظام تحسينات جديدة في الأمان والخصوصية، بما في ذلك عدد من الأدوات الجديدة للتحكم في الإعدادات التي تسمح للمستخدمين بالتحكم بشكل أفضل في مدى الوصول إلى بياناتهم الشخصية.

تحسينات في الأداء

حيث يتضمن النظام تحسينات في الأداء وتحسين استجابة النظام بشكل عام، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وسرعة.

واجهة المستخدم الجديدة

حيث يأتي النظام مع واجهة مستخدم جديدة ومحسنة، تتضمن تصميمات جديدة ومنحنيات أكثر نعومة، مما يتيح للمستخدمين تخصيص الواجهة وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية.

تحسينات في ميزة الاهتزاز

حيث يأتي النظام مع تحسينات في ميزة الاهتزاز والتي ستسمح للمستخدمين بتجربة تفاعلات مختلفة عند استخدام التطبيقات.

تحسينات في ميزة الترجمة

حيث يتضمن النظام تحسينات جديدة في ميزة الترجمة، حيث يتم تحسين دقة الترجمة وسرعتها، ويتيح للمستخدمين استخدام هذه الميزة في الوقت الفعلي.

الميزات الصوتية الجديدة

حيث يأتي النظام مع ميزات صوتية جديدة، مثل دعم تقنية صوتية جديدة تسمى “بصوت نقي”، والتي تساعد على تحسين جودة الصوت والتقليل من الضوضاء.