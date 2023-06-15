قائمة هواتف أوبو التي ستحصل على تحديث أندرويد 14 في العام الحالي

في إعلان مثير للإهتمام، قامت شركة أوبو بالكشف عن القائمة الرسمية للهواتف الذكية التابعة لها التي ستحصل على تحديث نظام التشغيل أندرويد 14 في وقت لاحق هذا العام، تتضمن القائمة 11 هاتفاً ذكياً من الفئات المتوسطة والعليا، وهي مجموعة مثيرة للإعجاب من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

وفقاً للممثل الرسمي لشركة أوبو في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج، في تصريحات على موقع DroidApp، فإن الهواتف المشمولة في قائمة التحديث إلى أندرويد هي كالتالي:

الهاتف المميزات Oppo A98 كاميرا عالية الدقة، شاشة كبيرة وعالية الجودة، أداء قوي، بطارية طويلة العمر، تصميم أنيق وجذاب. Oppo A78 كاميرا متقدمة، شاشة عالية الدقة، أداء سريع وسلس، بطارية تدوم طويلاً، تقنية الشحن السريع، تصميم أنيق. Oppo A77 كاميرا محسّنة، شاشة كبيرة ونابضة بالحياة، أداء قوي وسريع، بطارية طويلة العمر، تصميم رائع وأنيق. Oppo A57 كاميرا عالية الدقة، شاشة واضحة وحادة، أداء سريع وموثوق، بطارية تدوم طويلاً، تصميم رفيع وأنيق. Oppo Reno 8 Pro كاميرا احترافية، شاشة كبيرة ومذهلة، أداء فائق السرعة، بطارية تدوم طويلاً مع تقنية الشحن السريع، تصميم مبتكر وأنيق. Oppo Reno 8 كاميرا متطورة، شاشة عالية الجودة وملونة، أداء سريع وفعال، بطارية طويلة العمر، تصميم رائع وأنيق. Oppo Reno 8T كاميرا متقدمة، شاشة كبيرة وواضحة، أداء قوي وموثوق، بطارية تدوم طويلاً مع دعم تقنية الشحن السريع، تصميم أنيق. Oppo Reno 7 كاميرا محسّنة، شاشة كبيرة ومشرقة، أداء سريع ومتفوق، بطارية طويلة العمر، تصميم فريد وأنيق. Oppo Find X5 كاميرا احترافية وقوية، شاشة كبيرة وعالية الدقة، أداء سريع ومتفوق، بطارية تدوم طويلاً مع دعم تقنية الشحن السريع، تصميم أنيق وجذاب. Oppo Find X5 Pro كاميرا احترافية وقوية، شاشة كبيرة وعالية الدقة، أداء سريع ومتفوق، بطارية تدوم طويلاً مع دعم تقنية الشحن السريع، تصميم أنيق وجذاب. Oppo Find X3 Pro كاميرا احترافية وقوية، شاشة عالية الجودة وواضحة، أداء سريع ومتطور، بطارية تدوم طويلاً مع تقنية الشحن السريع، تصميم فريد وأنيق.

وعلى الرغم من عدم تضمين هاتف Find N2 Flip القابل للطي في القائمة إلا أن هناك توقعات بأن يحصل هذا الهاتف على تحديث أندرويد 14 في المستقبل.

لم يتم تحديد جدول زمني محدد من قبل أوبو لإطلاق التحديثات للهواتف المذكورة، ولكن يُتوقع أن تحصل الأجهزة في الفئة العليا على التحديث نهاية العام الحالي، في حين سيتم توفير التحديث لبقية الإصدارات في بداية العام المقبل، وذلك استناداً إلى الشركة السابقة في توفير تحديثات أندرويد.

من المتوقع أن يقدم تحديث أندرويد 14 العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، مثل تحسين استهلاك البطارية، وتعزيز خصوصية المستخدم وأمان الأجهزة، وخيارات تخصيص واجهة المستخدم، بالإضافة إلى مزايا أخرى ستضاف من خلال واجهة أوبو المعتمدة على نظام أندرويد والتي تحمل اسم ColorOS.

رغم التحديات التي تواجهها أوبو في الأسواق الأوروبية، فقد أكدت الشركة التزامها بتقديم الدعم المستمر للأجهزة المباعة في ألمانيا من خلال توفير التحديثات اللازمة، رغم انسحابها من السوق في تلك المنطقة.