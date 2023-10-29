قائمة لأفضل الساعات الذكية المقاومة للماء في عام 2023 .. المميزات والأسعار
تُعتبر الساعات الذكية التي تأتي بتصنيف 5ATM لمقاومة الماء تقنية رائعة تجمع بين الأناقة والوظائف العصرية، إذ تسمح للمستخدمين بإرتدائها أثناء مختلف الأنشطة المائية مثل السباحة وغيرها، تحمل هذه الساعات القدرة على مقاومة الماء حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، مما يعني أنها تمنحك الحرية في استخدامها أثناء الأنشطة المائية اليومية، ومع ذلك يجب أن نتذكر أنه على الرغم من هذه الإمكانية لا ينصح بتعريضها للبيئات المائية القاسية لفترات طويلة.
أفضل الساعات الذكية المقاومة للماء
إليك قائمة بأفضل الساعات الذكية المقاومة للماء في عام 2023، تم تصميم هذه الساعات لتلبي احتياجات عشاق السباحة وهواة الأنشطة المائية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى الجمع بين الأناقة مع مقاومة ممتازة للماء، اختر الساعة التي تناسب احتياجاتك واستعد لتجربة السباحة بأمان وراحة.
ساعة Apple Watch Ultra 2
تُعد ساعة Apple Watch Ultra 2 من آبل خيارًا مميزًا لمحبي الرياضات المائية ولأولئك الذين يتطلعون لتتبع أداءهم في الأنشطة المائية بمستوى عال، تتميز بمقاومتها للماء بحسب تصنيف 5ATM، وتدعم الغوص الترفيهي والغوص الحر.
|الميزة
|المواصفات
|مقاومة للماء (تصنيف 5ATM)
|تصمد في الماء حتى عمق 50 مترًا (لاستخدام الرياضات المائية)
|مقاومة للماء في الغوص الترفيهي
|يمكن استخدامها للغوص الترفيهي بعمق يصل إلى 40 مترًا
|تصميم مقاوم للظروف القاسية
|تم اختبارها في ظروف صعبة بما في ذلك الإرتفاعات العالية تصل إلى 9000 متر والغوص في المياه المفتوحة
|توفير تطبيق +Oceanic للغوص الحر
|يوفر معلومات حول العمق والوقت ويصدر تنبيهات بشأن العمق المستهدف
|الأنشطة المائية المدعومة
|التزلج الشراعي، التزلج على الماء، الغوص الترفيهي والغوص الحر
|الشاشة
|شاشة كبيرة وواضحة بحجم
|السعر
|799 دولارًا
ساعة Apple Watch Series 9
تعتبر ساعة Apple Watch Series 9 بديلًا رائعًا للسباحين وهواة الأنشطة المائية الذين يحملون هواتف آيفون، تأتي بتصميم مقاوم للماء وتتميز بقدرتها على مقاومة الغمر إلى عمق 50 مترًا، وهذا يجعلها مثالية لممارسي رياضة السباحة.
|الميزة
|المواصفات
|التصميم
|تصميم مقاوم للماء وأنيق
|مقاومة للماء
|تصمد في عمق يصل إلى 50 مترًا (للغوص)
|وضع السباحة
|وضع مخصص لتتبع رياضة السباحة
|السعر
|يبدأ من 1,599 درهمًا إماراتيًا
ساعات سامسونج Galaxy Watch 6
تتميز سلسلة ساعات سامسونج Galaxy Watch6 بقدرتها على مقاومة الماء والغبار بفضل تصنيفها 5ATM وIP68، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من الأنشطة والبيئات، تأتي مع ميزات متقدمة ونظام تشغيل Tizen OS 5.5. تتوفر بإصدارين: العادي والكلاسيك.
|الميزة
|المواصفات
|مقاومة للماء (تصنيف 5ATM)
|تصمد في الماء حتى عمق 50 مترًا لمدة 10 دقائق
|مقاومة للماء والغبار (تصنيف IP68)
|تصمد في الماء الضحل لمدة 30 دقيقة
|الأمان والصحة
|مراقبة معدل ضربات القلب واللياقة البدنية
|الشاشة
|شاشة AMOLED مقاس 1.3 بوصة (للإصدار العادي) و1.4 بوصة (للإصدار Classic)
|نظام التشغيل
|Tizen OS 5.5
|السعر (للإصدار العادي)
|يبدأ من 300 دولار
|السعر (للإصدار Classic)
|يبدأ من 400 دولار
ساعة Fitbit Charge 6
تُعتبر ساعة Fitbit Charge 6 خيارًا مميزًا لمن يبحثون عن ساعة ذكية مقاومة للماء توفر ميزات متقدمة لمراقبة الصحة واللياقة البدنية، تمتاز أيضًا بقوة بطاريتها التي تدوم حتى 7 أيام بشحنة واحدة (قد تختلف حسب الإستخدام)، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأسلوب حياة نشيط وصحي.
|الميزة
|المواصفات
|مقاومة للماء (تصنيف 5ATM)
|تصمد في الماء حتى عمق 50 مترًا (يتطلب سوارًا مقاومًا للماء)
|الشاشة
|شاشة AMOLED ملونة بحجم 1.3 بوصة
|مراقبة الصحة واللياقة
|متابعة معدل ضربات القلب والنوم والأنشطة الرياضية
|البطارية
|تدوم حتى 7 أيام بشحنة واحدة (قد تختلف حسب الاستخدام)
|تتبع GPS
|نعم، يمكن الاتصال بجهاز محمول لاستخدام خرائط GPS
|ميزات ذكية
|استقبال الإشعارات من الهاتف والردود السريعة
|الألوان المتاحة
|متعددة، بما في ذلك الأسود والأزرق والأرجواني والذهبي
|السعر
|159 دولارًا و 95 سنتًا
ساعة Garmin Swim 2
تُعتبر ساعة Garmin Swim 2 خيار ممتاز لمحبي السباحة والأنشطة المائية، تمتاز بقدرتها على مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا وتوفر وضعًا مخصصًا لتتبع السباحة في المياه المفتوحة وفي المسابح، بفضل نظام تحديد المواقع (GPS)، يمكنك أيضًا تحديد موقعك بدقة.
|الميزة
|المواصفات
|مقاومة للماء (تصنيف 5ATM)
|تصمد في الماء حتى عمق 50 مترًا
|وضع السباحة في المياه المفتوحة
|يتيح تتبع السباحة في البحار والأماكن الخارجية
|وضع السباحة في المسبح
|يتيح تتبع السباحة في المسابح الداخلية والخارجية
|تتبع البيانات
|معدل ضربات القلب، المسافة، السرعة وغيرها
|الشاشة
|شاشة ملونة عالية الوضوح بحجم 1.04 بوصة
|نظام تحديد المواقع (GPS)
|يمكن الاتصال بالهاتف لتحديد الموقع بدقة
|مدة البطارية
|تصمد حتى 7 أيام في وضع تتبع السباحة
|السعر
|250 دولارًا