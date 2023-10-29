قائمة لأفضل الساعات الذكية المقاومة للماء في عام 2023 .. المميزات والأسعار

تُعتبر الساعات الذكية التي تأتي بتصنيف 5ATM لمقاومة الماء تقنية رائعة تجمع بين الأناقة والوظائف العصرية، إذ تسمح للمستخدمين بإرتدائها أثناء مختلف الأنشطة المائية مثل السباحة وغيرها، تحمل هذه الساعات القدرة على مقاومة الماء حتى عمق يصل إلى 50 مترًا، مما يعني أنها تمنحك الحرية في استخدامها أثناء الأنشطة المائية اليومية، ومع ذلك يجب أن نتذكر أنه على الرغم من هذه الإمكانية لا ينصح بتعريضها للبيئات المائية القاسية لفترات طويلة.

أفضل الساعات الذكية المقاومة للماء

أفضل الساعات الذكية المقاومة للماء

إليك قائمة بأفضل الساعات الذكية المقاومة للماء في عام 2023، تم تصميم هذه الساعات لتلبي احتياجات عشاق السباحة وهواة الأنشطة المائية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى الجمع بين الأناقة مع مقاومة ممتازة للماء، اختر الساعة التي تناسب احتياجاتك واستعد لتجربة السباحة بأمان وراحة.

ساعة Apple Watch Ultra 2