قائمة بالهواتف التي سيتوقف “واتساب” عليها اعتبارًا من 24 أكتوبر

أوضحت منصة “واتساب” للمراسلة الفورية المشفرة أنه اعتبارًا من يوم 24 أكتوبر 2023، سوف يتم إيقاف التطبيق عن العمل في العديد من الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، ومن خلال تقريرنا سنتعرف عن أنواع الهواتف التي يتم إيقا تطبيق “واتساب” بها.

إيقاف "واتساب" في أكتوبر القادم

إيقاف “واتساب” عن بعض الهواتف

ومن المقرر أن يتوقف التطبيق عن العمل في العديد من الأجهزة التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد الأقل من 5.0، حتى تحصل على مميزات جديدة للمستخدمين لتعمل على إصدارات تشغيل حديثة.

قائمة الهواتف المشمولة بالقرار

سامسونج جالاكسي S2

سامسونج جالاكسي نيكزس

سامسونج جالاكسي إس

سامسونج جالاكسي تاب 10.1

آيفون 5

آيفون 5 سي

سوني إكسبيريا زد

سوني إكسبيريا S2

سوني إريكسون إكسبيريا آرك3