تقنية

قائمة بالهواتف التي سيتوقف “واتساب” عليها اعتبارًا من 24 أكتوبر

معز الصافي

أوضحت منصة “واتساب” للمراسلة الفورية المشفرة أنه اعتبارًا من يوم 24 أكتوبر 2023، سوف يتم إيقاف التطبيق عن العمل في العديد من الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، ومن خلال تقريرنا سنتعرف عن أنواع الهواتف التي يتم إيقا تطبيق “واتساب” بها.

إيقاف "واتساب" في أكتوبر القادم

إيقاف “واتساب” عن بعض الهواتف

ومن المقرر أن يتوقف التطبيق عن العمل في العديد من الأجهزة التي تعمل على نظام التشغيل أندرويد الأقل من 5.0، حتى تحصل على مميزات جديدة للمستخدمين لتعمل على إصدارات تشغيل حديثة.

قائمة الهواتف المشمولة بالقرار

  • سامسونج جالاكسي S2
  • سامسونج جالاكسي نيكزس
  • سامسونج جالاكسي إس
  • سامسونج جالاكسي تاب 10.1
  • آيفون 5
  • آيفون 5 سي
  • سوني إكسبيريا زد
  • سوني إكسبيريا S2
  • سوني إريكسون إكسبيريا آرك3

  • هواوي آسيند دي
  • هواوي آسيند دي1
  • موتورولا درويد رازر
  • موتورولا شووم
  • إتش تي سي ديزاير 500
  • إتش تي سي وان
  • إتش تي سي سينسيشن
  • إتش تي سي ديزاير إتش دي
  • آركوس 53 بلاتينيوم
  • جراند إس فليكس زد تي إي
  • جراند إكس كواد V987 زد تي إي
  • إل جي أوبتيموس جي برو
  • نيكزس 7
  • آسوس Eee باد ترانسفومر
  • أيسر آيكونيا تاب A5003
  • إل جي أوبتيموس 2X
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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تعليق 1
  1. احمد عبدالباري محمود يقول

    هاتفي سامسونج A 10 هل ينطيق عليه قرار الواتس عنه أم لا . رجاء الرد

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