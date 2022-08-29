قائمة أكواد الاندرويد السرية لجميع الهواتف الذكية 2022

يستخدم أصحاب هواتف الأندرويد قائمة أكواد سرية، تساعد العديد من مستخدمي تلك الأجهزة دون الحاجة إلي الذَّهاب إلى محال صيانة الأجهزة، وحيث يستطيع أستخدام هذه الأكواد في سبيل حل جميع المشكلات التي تواجههم بسهولة ويسر، مع إمكانية التمتع بواسطتها بالعديد من المميزات والخصائص المخفية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أكواد هامة يستخدمها أصحاب هواتف الأندرويد 2022.

نظام التشغيل أندرويد Android

يعد أحد أنظمة التشغيل المجانية المفتوحة المصدر التي تم إنشاءها على “نواة لينكس” المصممة للأجهزة التي تعمل عن طريق شاشات اللمس “التاتش” مثل الهواتف الذكية وكافة أنواع الأجهزة اللوحية، كما تستند عليه واجهة المستخدم لنظام الأندرويد، وهي تعد وحدة المعالجة المباشرة عن طريق الاعتماد على الإيماءات اللمسية مثل “ضم الأصابع، النقر، والمسح” وغيرها، حيث يمتلك هذا النظام على أكبر قاعدة تثبيت تتوافق مع جميع أنظمة التشغيل الذكية.

الأكواد السرية لهواتف اندرويد

هي عبارة عن رموز تبدأ دائماَ بعلامة النجمة أو رمز علامة التصنيف لا تحتاج إلي أن يكون المستخدم متصلاً بالشبكة لاستخدامها لأنها تعمل فقط مع نظام اندرويد الخاص بالجهاز الذكي، كما يتم تحديث هذه الرموز بشكل منتظم فور إطلاق إصدارات جديدة من برنامَج اندرويد، ولدى بعض الشركات المصنعة أكواد إضافية خاصة بها، كما تعتبر عملية إدخال الرمز بسيطة جداَ، تبدأ عرض لوحة الاتصال وإدخال التسلسل المناسب للأرقام.

قائمة اكواد هواتف اندرويد سامسونج Samsung السرية

هناك مجموعة من الأكواد السرية التي يحتاج إليها مستخدمي الهواتف الذكية من أجل التمتع بالعديد من المزايا والخصائص الخفية، وهي كالتالي:

الميزة الكود كود التحقق من تحقيق النظام *#*#2432546#*#* كود نسخة الهارد وير ##232337#*# كود التحقق من معلومات النظام والهاتف #369*12580#* كود معرفة معلومات إصدار الهاتف #1234#* كود خِدْمَات USB #0808#* كود التحقق من أداء بطارية الهاتف #0228#* كود المختصة بخصائص الكاميرا #7284#* كود عنوان بلوتوث ##3264## كود نسخة شاشة اللمس ##232338## كود أظهار IMEI للهاتف *#06# كود إصدار برنامج المساعد الشخصي الرقمي ##1111## كود مميزات عن السوفت وير والهارد وير ##1234## كود النسخ الاحتياطي لكافة الوسائط ##273282255663282##* كود تفعيل وضع تفريغ النظام # 9900 # * كود زر الاتصال: يعرض قائمة EPST 778 # # +

وفي نهاية المقال تعرفنا علي نظام التشغيل، وقائمة الأكواد السرية الخاصة بنظام الاندرويد التي توفر مجموعة من المميزات والخصائص الرائعة دون الحاجة إلي الذَّهاب لمحلات صيانة الهواتف الذكية.