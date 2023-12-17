في كوكب اليابان… ولأول مرة بالعالم تحويل إشارات الدماغ إلى صور بالذكاء الاصطناعي

نجح فريق علماء يابانيين في إنشاء أول صورة ذهنية في العالم باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

حيث تمكن الفريق، الذي يتألف من الباحثين في المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم وجامعة أوساكا، من إنتاج صور تقريبية لأشياء ومناظر طبيعية باستنتاجها من نشاط الدماغ البشري، وتم استخدام تقنية تسمى “فك تشفير الدماغ” لتصور المحتويات الإدراكية بناء على نشاط الدماغ.ويمكن استخدام تلك التقنية في المجالات الطبية والرعاية الاجتماعية.

الذكاء الإصطناعي- صورة أرشيفية مصدرها موقع صدى البلد

عرض الصور وتحليل الإشارات

قام الفريق بعرض 1200 صورة للمشاركين وتحليل العلاقة بين إشارات الدماغ والصور باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، ثم تم إدخال الصور ذاتها في نموذج الذكاء الاصطناعي لمطابقة نشاط الدماغ، كما تم نشر النتائج في المجلة العلمية الدولية Neural Networks.

هذه التقنية مبتكرة في مجال تصوير الأشياء والمناظر الطبيعية من خلال فهم نشاط الدماغ، سيكون لها دور هام في فتح الأبواب أمام تطبيقات محتملة في المجالات الطبية والرعاية الاجتماعية.

ومع أن الدراسات السابقة كانت مقتصرة على مجالات محددة مثل الحروف الأبجدية، فإن هذا البحث يمثل تقدما هاما في فهم كيفية تكوين الصور في عقولنا وتطبيق التكنولوجيا لاستخلاصها.