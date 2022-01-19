في ثواني.. طريقة حذف كل رسائل Gmail بضغطة زر واحدة وكيفية استعادة رسالة محذوفة

ننشر لمتابعي نجوم مصرية طريقة حذف رسائل البريد الإلكتروني Gmail في ثواني معدودة، وبضغطة زر واحدة، بالإضافة إلى طريقة حذف تلك الرسائل من سلة المهملات حتى يتم تفريغ المساحة الكافية، وكثيراً ما يرد للمستخدم العديد من الرسائل الترويجية أو الرسائل الإجتماعية، مما يجعل المستخدم لا ينتبه لبعض الرسائل المهمة التي تصله عبر البريد الإلكتروني.

طريقة حذف رسائل البريد لإلكتروني Gmail

ولمعرفة طريقة حذف رسائل البريد الإلكتروني جيميل اتبع الخطوات الآتية.

سجل الدخول إلى حسابك على Gmail.

اختار البريد الوارد.

اضغط على العلامة أعلى يمين الشاشة كما موضح بالصورة.

اختار الكل.

اضغط على سلة المهملات.

وفي حالة ما إذا قمت بحذف إحدى الرسائل عن طريق الخطأ فلا تقلق، فيمكنك استردادها مرة أخرى، واعلم أن الرسائل المحذوفة تبقى في سلة المهملات لمدة 30 يوم، وبعد هذه الفترة يتم حذفها للأبد، ولذلك إذا ما أردت استرجاع رسالة فينبغي الرجوع إلى سلة المهملات قبل 30 يوم من الحذف.

كيفية استرداد رسائل Gmail من سلة المهملات

قم بالضغط على سلة المهملات بالشريط الجانبي وفتحها.

اختار الرسالة التي تريد استراجعها.

قم بسحبها إلى علامة تبويب الصندوق الوارد.

كيفية إفراغ مجلد سلة المهملات

فتح سلة المهملات أعلى الصفحة. تحديد رسالة معينة أو جميع الرسائل كما تريد. اختار الحذف نهائياً.

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