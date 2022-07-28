فيه أفضل كاميرا في العالم.. سامسونج تعلن عن مفاجأة لمحبي التصوير

في بيان جديد لها، كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية العملاقة، النقاب عن خططها المتعددة لمستشعر الكاميرا في هواتفها المقبلة، حيث أعلنت الشركة أنه من الممكن أن يأتي ذلك المستشعر الرئيسي، مع دقة تصل إلى حوالي 450 ميجابكسل، ذلك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المميزات التي عملت الشركة على تطويرها خلال الفترة الماضية بعد استطلاع آراء العملاء كافة في عددًا كبيرًا من الدول حول العالم، وخلال السطور التالية سوف نذكر لكم أهم إمكانيات المستشعر الجديد والأسعار المتوقعة للهواتف المقبلة وكيف من شأنه أن يؤثر على جودة التصوير في الهواتف بمضاعفة عدد البيكسلات.

مستشعر هواتف سامسونج الجديد

ووفقًا لما قاله موقع ” نوت بوك تشيك ” التقني، فإن شركة سامسونج خلال الفترة الماضية قالت إنها تستطيع جلب أفضل دقة كاميرا، عن طريق دمج أحدث أنواع مستشعرات الكاميرا لهواتفها، حيث استطاعت الشركة أن تحصل على شرف إطلاقها كاميرا بدقة 200 ميجابكسل لأول مرة في الأسواق، حيث طرحت مؤخرا بمستشعر نوع ISOCELL HP3، كما كنت قد طرحت مستشعر نوع ISOCELL HP1 خلال العام الماضي.

كما قد كشفت شركة سامسونج العملاقة عن أن الكوري الجنوبي الجديد سوف يقدم علامة تجارية جديدة، فإنها لديها خططها لأجهزة استشعار الكاميرا خلال الفترة المقبلة، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت سامسونج بالفعل عن مستشعر تحت اسم “Hexa²Pixel”، للصور الفوتوغرافية.

سامسونج تطور أفضل دقة كاميرا في العالم تم اكتشافها

كشفت التسريبات عن أن سامسونج تطور أفضل دقة كاميرا في العالم تم اكتشافها، تأتي بمستشعر Hexa²Pixel، من شأنه أن يجمع 36 في 1 بكسل، وهو أعلى من العلامات التجارية Nonapixel ،Tetracell (2×2) لإخراج 12 ميجابكسل ببعض الحسابات الدقيقة، ووفقًا للحسابات الرقمية، فإنه هناك كاميرا بدقة 432 ميجابكسل، وهو ما اعتبره المتخصصين إنجاز هائل بمضاعفة عدد البيكسلات من 200 ميجابكسل إلى 450 ميجابكسل، كما أنه قبل عدة سنوات وضعت مستشعرات بدقة 600 ميجابكسل، على أن توفر هاتف يحمل مواصفات تصوير فائقة.

واستطاعت شركة سامسونج خلال السنوات الأخيرة تطوير هواتفها بما يناسب المستهلكين خاصة في الفئة الاقتصادية أو ما تعرف باسم الفئة المتوسطة، عن طريق طرح هواتف ذات أسعار منخفضة ولها مميزات هائلة وسط مجموعة من الهواتف التي تطرح بشكل سنوي في الأسواق داخل مصر.