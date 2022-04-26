فيفو “vivo” تُطلق سلسلة هواتف T1 التي تضم هاتف Vivo T1X 4G و Vivo T1 G5

أعلنت شركة vivo مؤخرًا عن الإصدارات الجديدة من هواتف T1 التي تضم هاتف T1x 4G و Vivo T1 G5 وبطاريات ممتازة وشرائح معالجات قوية، وفي هذه المقالة سنستعرض معكم جميع المواصفات هذا الهاتف.

مواصفات هاتف Vivo T1x 4G

المعالج يدعم الهاتف شريحة المعالج Snapdragon 680، ويأتي مع مستشعر بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف. الشاشة يأتي الهاتف vivo T1x 4G مع شاشة LCD بحجم 6.58 بوصة، وجودة عرض FullHD Plus، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتشمل الشاشة نتوء الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل. الكاميرا بالحدث عن الكاميرا تأتي بتصميم مستطيل، وتتضمن إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل لدعم لقطات الماكرو. البطارية يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، ومنفذ USB-C للشحن، مع شاحن بقوة 18 وات.

الذاكرة تم إطلاق هاتف vivo T1x 4G بخيارين في الذاكرة RAM بسعة 4 أو 8 جيجابايت 64 أو 128 جيجابايت تخزين، كما أنه يدعم التخزين الخارجي في microSD. نظام التشغيل تم إطلاق الهاتف بنظام التشغيل Android 12 معواجهة مستخدم Funtouch OS 12.

وجاء هاتف Vivo T1x 4G بتصميم مقاوم لبصمات الأصابع من الخلف.

كما يأتي هاتف فيفو T1x 4G بتصميم مميز، حيث جاء بسماكة 8 مم، ووزن 182 جرامًا، ويتوفر بخيارين في الألوان وهما: الأسود والأزرق ، ويأتي الهاتف بسعر يبدأ من 160 دولار أمريكي.

هاتف Vivo T1 5G

أما الإصدار الجديد vivo T1 5G فجاء بشريحة معالج Snapdragon 778G، وواجهة Funtouch OS 12. ويطلق الهاتف بذاكرة عشوائية الوصول بسعة 8 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف Vivo T1 5G

المعالج يدعم الهاتف شريحة المعالج Snapdragon 680، ويأتي مع مستشعر بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف. الشاشة جاء هذا الإصدار بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة، مع جودة FullHD +، مع دعم معدل تحديث 90 هرتز، وبلغ سطوع الشاشة 1300 نت، مع دعم تقنية HDR10 Plus. تشتمل الشاشة أيضًا على مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ونستشعر رئيسي للكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، ويأتي مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. البطارية يأتي هاتف vivo T1 5G مع بطارية جيدة بسعة 4700 مللي أمبير، التي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 وات.

كما يأتي هذا الإصدار الجديد من هاتف vivo T1 5G مزودًا بمستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة، بالإضافة إلى منفذ USB C للشحن، وصوت Hi-Res، ولم تختلف المواصفات الأخرى عن إصدار الـ 4G.

ويأتي هاتف Vivo T1 5G بخيارين في الألوان وهناك: الأزرق والأسود، ويأتي الهاتف بسعر 300 دولار.