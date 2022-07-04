فيفو دايما الأفضل.. سعر ومواصفات هاتف Vivo T2 5G

أصدرت شركة فيفو قرار بتأجيل إصدار هاتف Vivo T2 5G وهو من ضمن الهواتف المتوسطة التي تطرح للمرة الثانية ولم توضح الأسباب وراء ذلك، ولذلك سيطرح الهاتف رسميًا في يوم 23 من شهر مايو الماضي، خاصة أن الشركة قد أجلت إطلاق الهاتف في السادس من شهر يونيو، ومن المقرر تأجيله للمرة الثانية ولم تعلن عن الوقت الذي يطلق فيه الهاتف.

مواصفات هاتف Vivo T2 5G

أعلنت الشركة عن إطلاق هاتف Vivo T2 5G بمواصفات عالية الجودة، وجاءت تلك المواصفات كالتالي:

• يحتوي الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 870 من إصدار شركة كوالكم الأمريكية.

• الهاتف يدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

• الهاتف مدعوم بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها 8 و12 جيجا بايت رام، وهي من نوع LPDDR4X.

• ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.

• الهاتف يأتي بكاميرا ثلاثية مع دقة فائقة تصل ل 64 ميجا بكسل، ليتناسب مع عشاق التصوير.

• مستشعر الكاميرا من نوع Samsung GN5 وهو مميز فهو من تصنيع شركة سامسونج.

• عدسة الكاميرا فائقة تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل، ومستشعر العمق في الكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل.

• دقة الكاميرا الأمامية تبلغ 16 ميجا بكسل فهي تتناسب مع الصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

مميزات هاتف Vivo T2 5G

جاء الهاتف بمجموعة من المميزات الفائقة التي جاءت كالتالي:

• شاشة الهاتف بمقاس 6.62 بوصة من نوع AMOLED.

• معدل تحديث يصل ل 120 هرتز في الثانية، بجودة FHD.

• من المقرر أن يطرح الهاتف بسعر 5600 جنيه مصري