فيفو تنافس الجميع بأجدد هواتفها Vivo iQOO 10 Pro بشاشة شديدة الوضوح وبطارية كبيرة والسعر مفاجأة

شركة فيفو ViVo تتألق من جديد بإطلاق أقوي هواتفها الذكية الجديدة Vivo iQOO 10 Pro، الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري حيث يصل وزنه 215 جرام، الهاتف يضم أقوى نظام معالجة من نوع Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 وهذا ما سيجعل الهاتف سريع الأداء جداً في الألعاب والتشغيل، كما يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح من نوع AMOLED يصل دقتها 3200×1440 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.

مواصفات هاتف Vivo iQOO 10 Pro

التصميم والأبعاد التصميم الخارجي للهاتف بسيط وعصري.

يصل وزن الهاتف 215 جرام.

طوله 164.9 مم، عرض 75.5 مم، سمك 9.5 مم.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الأبيض. الشاشة من نوع LTPO3 AMOLED.

يصل حجمها 6.78 بوصة.

دقة الشاشة 3200×1440 بكسل.

بمعدل تحديث 120 هرتز.

درجة سطوع الشاشة 1500 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12.

واجهة المستخدم Funtouch 12. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1.

معالج رسوم من نوع Adreno 730.

الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 256، 512 جيجابايت

الذاكرة العشوائية 8، 12 جيجا رام. البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 4700 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 200 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 10 دقائق فقط.

الإتصالات يضم شريحتين اتصال من نوع NaNo SIM.

يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

الواي فاي wi-fi.

Wi-Fi Hotspots.

Wi-Fi Direct.

GPS.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

التقارب.

الدوران.

الجيروسكوب.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف Vivo iQOO 10 Pro

الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.5 بزاوية عريضة.

تدعم تقنية HDR.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.9 بزاوية واسعة.

دقة الكاميرا الثانية 14.6 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 تدعم تقنية الفوتوغرافي، التقريب البصري.

الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.3 فائقة السرعة.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

فلاش ليد مزدوج.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف Vivo iQOO 10 Pro

غير مقاوم للغبار والماء.

لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.

غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.

لا يدعم الراديو.

محتوى علبة هاتف Vivo iQOO 10 Pro

جهاز Vivo iQOO 10 Pro .

. شاحن سريع.

كابل US.

دبوس إخراج شريحة الإتصال.

جراب للحماية.

كتيب التعليمات.

سعر هاتف Vivo iQOO 10 Pro

الهاتف تم إطلاق في الأسواق العالمية بالأسعار التالية: