فيفو تنافس الجميع بأجدد هواتفها Vivo iQOO 10 Pro بشاشة شديدة الوضوح وبطارية كبيرة والسعر مفاجأة
شركة فيفو ViVo تتألق من جديد بإطلاق أقوي هواتفها الذكية الجديدة Vivo iQOO 10 Pro، الهاتف يتميز بتصميمه الأنيق والعصري حيث يصل وزنه 215 جرام، الهاتف يضم أقوى نظام معالجة من نوع Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 وهذا ما سيجعل الهاتف سريع الأداء جداً في الألعاب والتشغيل، كما يضم الهاتف شاشة شديدة الوضوح من نوع AMOLED يصل دقتها 3200×1440 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.
مواصفات هاتف Vivo iQOO 10 Pro
|التصميم والأبعاد
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|الشاشة
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|النظام
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|المعالج
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|الذاكرة
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|البطارية
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|الإتصالات
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|المستشعرات
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مميزات كاميرا هاتف Vivo iQOO 10 Pro
|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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عيوب هاتف Vivo iQOO 10 Pro
- غير مقاوم للغبار والماء.
- لا يسمح بتوسيع المساحة الداخلية.
- غير مزودة بمدخل سماعات 3.5mm.
- لا يدعم الراديو.
محتوى علبة هاتف Vivo iQOO 10 Pro
- جهاز Vivo iQOO 10 Pro.
- شاحن سريع.
- كابل US.
- دبوس إخراج شريحة الإتصال.
- جراب للحماية.
- كتيب التعليمات.
سعر هاتف Vivo iQOO 10 Pro
الهاتف تم إطلاق في الأسواق العالمية بالأسعار التالية:
- سعر الهاتف عالميا 740 دولار أمريكي.
- ما يعادل في المملكة العربية السعودية 2770 ريال سعودي.
- في مصر 13900 جنية مصري.