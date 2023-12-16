قامت شركة فيفو بالإعلان رسمياً عن هاتفها vivo S18 Pro، والذي تم إطلاقه رسمياً في الصين مع هاتفين آخرين وهما هاتف vivo S18 وvivo S18e وتتميز هذه الهواتف الثلاثة وخاصة vivo S18 Pro بقوة الكاميرا الأمامية الخاصة بمكالمات الفيديو وتصوير السيلفي، وهذا أهم ما يميز هواتف فيفو الجديدة.

فيفو تطلق هاتفها الثوري الجديد vivo S18 Pro عملاق السيلفي وقاهر هواتف الأندرويد المنتشرة بالأسواق

مواصفات هاتف vivo S18 Pro

كما يشترك كل من هاتفي من S18 وS18 Pro في تصميم الشاشات المنحني، إلا أن هاتف vivo S18 Pro أكثر دقة من ناحية الكاميرات والمعالج القوي الذي يضمن الأداء المتميز والسريع للهاتف، وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية مواصفات هاتف vivo S18 Pro النسخة الأعلى في سلسلة هواتف فيفو الجديدة قبل إطلاقها في الأسواق العالمية.

قد يهمك أيضاً:

معالجات سلسلة هواتف فيفو الجديدة

نسخة برو جاء بمعالج من نوع Dimensity 9200+. أما نسخة s18 فجاءت بمعالج من نوع بـ Snapdragon 7 Gen 3. بينما إصدار S18e جاء بمعالج من نوع Dimension 7200.

وحول مواصفات هاتف فيفو S18 Pro فقد جاءت وفق ما يلي.

أبعاد الهاتف 164.4/75.1/7.5 ملم.

وزن الهاتف 188 جرام.

الهاتف مقاوم للماء والغبار وحصل على معيار IP54.

نوع الشاشة AMOLED.

مقياس الشاشة 6.78 بوصة.

دقة العرض 2800/1260 بيكسل.

التردد 120 هرتز.

معدل سطوع الشاشة 2800 شمعة| م تقريباً.

العتاد الداخلي للهاتف

المعالج +Mediatek Dimensity 9200.

معالج الرسوميات Immortalis-G715 MC11.

الرام 16 و12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 و256 جيجا بايت.

نظام التشغيل أندرويد 14.

الكاميرات والبطارية