فيفو تستعرض بسلسلة هواتفها iQOO Neo9 الرائدة في التصميم والمواصفات
بدأت فيفو في استعراض سلسلة هواتفها المنتظرة iQOO Neo9، وذلك في الإعلانات التشويقية لها، ومن المقرر أن تنطلق هذه السلسلة بشكل رسمي خلال هذا الأسبوع، وبالتحديد يوم 27 ديسمبر الجاري، وسوف تكون بداية الإنطلاقة في الصين، على أن يتم إطلاق سلسلة هواتف iQOO Neo9 في الأسواق العالمية خلال شهر يناير المقبل 2024.
سلسلة هواتف iQOO Neo9
ووفق الإعلانات التشويقية لهواتف iQOO Neo9، فإنها ستأتي بتصميم فريد وجذّاب، مع ألوان مزدوجة وزجاج غير لامع مع جلد صناعي، كما ستأتي بنفس مواصفات الهواتف الرائدة، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً في عمليات البيع وذلك نتيجة تصميمها ومواصفات الفريدة التي ستنافس هواتف كبرى الشركات الأخرى مثل سامسونج وشاومي.
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ومن المتوقع أن تأتي بعض مواصفات سلسلة هواتف وفق ما يلي.
|معالج هاتف Neo9 Pro
|Snapdragon 8 Gen 2
|الشاشة بمقياس
|6.78 بوصة
|الدقة
|1220 بيكسل
|التردد
|144 هرتز
|الكاميرات
|ثنائية
|المستشعر لهاتف Neo9
|Sony IMX920
مواصفات أخرى لهواتف iQOO Neo9
كما ستوفر سلسلة iQOO Neo9 تشغيل سريع للألعاب الدعومة، وستأتي بألوان مختلفة راقية وجذابة، وحول البطارية وبعض المواصفات الأخرى فستأتي وفق ما يلي.
- سعة البطارية 5400 مللي أمبير.
- تدعم الشحن الرسيع.
- قدرة الشحن السريع 100 وات.
- المعالج للطراز العادي من شركة ميديا تيك التايوانية ومن نوع Dimensity 9300.
- الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل.