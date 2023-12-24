بدأت فيفو في استعراض سلسلة هواتفها المنتظرة iQOO Neo9، وذلك في الإعلانات التشويقية لها، ومن المقرر أن تنطلق هذه السلسلة بشكل رسمي خلال هذا الأسبوع، وبالتحديد يوم 27 ديسمبر الجاري، وسوف تكون بداية الإنطلاقة في الصين، على أن يتم إطلاق سلسلة هواتف iQOO Neo9 في الأسواق العالمية خلال شهر يناير المقبل 2024.

فيفو تستعرض بسلسلة هواتفها iQOO Neo9 الرائدة في التصميم والمواصفات

سلسلة هواتف iQOO Neo9

ووفق الإعلانات التشويقية لهواتف iQOO Neo9، فإنها ستأتي بتصميم فريد وجذّاب، مع ألوان مزدوجة وزجاج غير لامع مع جلد صناعي، كما ستأتي بنفس مواصفات الهواتف الرائدة، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً في عمليات البيع وذلك نتيجة تصميمها ومواصفات الفريدة التي ستنافس هواتف كبرى الشركات الأخرى مثل سامسونج وشاومي.

اقرأ معنا:

ومن المتوقع أن تأتي بعض مواصفات سلسلة هواتف وفق ما يلي.

معالج هاتف Neo9 Pro Snapdragon 8 Gen 2 الشاشة بمقياس 6.78 بوصة الدقة 1220 بيكسل التردد 144 هرتز الكاميرات ثنائية المستشعر لهاتف Neo9 Sony IMX920

مواصفات أخرى لهواتف iQOO Neo9

كما ستوفر سلسلة iQOO Neo9 تشغيل سريع للألعاب الدعومة، وستأتي بألوان مختلفة راقية وجذابة، وحول البطارية وبعض المواصفات الأخرى فستأتي وفق ما يلي.