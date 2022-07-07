فيفو تستعد لإطلاق هاتفي vivo iQOO 10 Pro وvivo iQOO 10 بمواصفات فائقة الدقة والموعد الرسمي لإطلاقهما

قامت شركة فيفو بالكشف عن أحدث هواتفها ضمن العلامة الفرعية iQoo، وتأتي هواتف فيفو الجديدة بمواصفات لأول مرة تقوم الشركة بتزويد هواتفها بها، وسوف تطلق الشركة ثلاثة هواتف ضمن أحدث هواتفها المرتقبة والتي سيتم إطلاقها خلال الشهر الجاري، وهم هاتفي vivo iQOO 10 Pro وvivo iQOO 10، بالإضافة إلى إصدار ثالث خاص سيأتي بإسم iQoo 10 Legend BMW Edition.

vivo iQOO 10 Pro وvivo iQOO 10 أحدث هواتف فيفو

وظهر هاتفي فيفو الجديدين في أحدث إعلان تشويقي لها بتصميم جاء ثنائي الألوان، ووحدة كاميرات بالخلف تضم ثلاث عدسات، ومن أهم مميزات الهاتف هو تزويده بمعالج رائد وقوي، يضمن الأداء المتميز للهاتف.

ويعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتفي فيفو vivo iQOO 10 Pro وvivo iQOO 10 والتي جاءت وفق ما يلي.

شاشة الهاتفين من نوع E5 AMOLED مقاس الشاشة 6.78 بوصة معدل التحديث 120 هرتز ذروة السطوع 1500 شمعة|م تقريباً الشاشة تدعم تقنية LTPO كما تدعم الشاشة خاصية HDR10+ المعالج ثماني النواة ومن نوع Snapdragon 8+ Gen 1 نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم OriginOS Ocean سعة البطارية 4700 مللي أمبير وتدعم الشحن فائق السرعة بقوة 200 وات

الذواكر والكاميرات