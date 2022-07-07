تقنية

فيفو تستعد لإطلاق هاتفي vivo iQOO 10 Pro وvivo iQOO 10 بمواصفات فائقة الدقة والموعد الرسمي لإطلاقهما

إسلام عوض

قامت شركة فيفو بالكشف عن أحدث هواتفها ضمن العلامة الفرعية iQoo، وتأتي هواتف فيفو الجديدة بمواصفات لأول مرة تقوم الشركة بتزويد هواتفها بها، وسوف تطلق الشركة ثلاثة هواتف ضمن أحدث هواتفها المرتقبة والتي سيتم إطلاقها خلال الشهر الجاري، وهم هاتفي vivo iQOO 10 Pro وvivo iQOO 10، بالإضافة إلى إصدار ثالث خاص سيأتي بإسم iQoo 10 Legend BMW Edition.

vivo iQOO 10

vivo iQOO 10 Pro وvivo iQOO 10 أحدث هواتف فيفو

وظهر هاتفي فيفو الجديدين في أحدث إعلان تشويقي لها بتصميم جاء ثنائي الألوان، ووحدة كاميرات بالخلف تضم ثلاث عدسات، ومن أهم مميزات الهاتف هو تزويده بمعالج رائد وقوي، يضمن الأداء المتميز للهاتف.

منافس الآيفون من فيفو vivo iQOO 10 Pro| هاتف فخم بقدرات تصويرية مدهشة

فيفو vivo iQOO 10 Pro أول هاتف عالميًا قد يُشحن كاملاً في 10 دقائق بشاحن 200 وات

ويعرض موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتفي فيفو vivo iQOO 10 Pro وvivo iQOO 10 والتي جاءت وفق ما يلي.

شاشة الهاتفين من نوع E5 AMOLED
مقاس الشاشة 6.78 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
ذروة السطوع 1500 شمعة|م تقريباً
الشاشة تدعم تقنية LTPO
كما تدعم الشاشة خاصية HDR10+
المعالج ثماني النواة ومن نوع Snapdragon 8+ Gen 1
نظام التشغيل Android 12
واجهة المستخدم OriginOS Ocean
سعة البطارية 4700 مللي أمبير وتدعم الشحن فائق السرعة بقوة 200 وات

الذواكر والكاميرات

  • الرام 16 جيجا بايت.
  • نوع الرام LPDDR5.
  • ذاكرة التخزين 512 جيجا بايت.
  • نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1.
  • الكاميرات ثلاثية.
  • دقة الكاميرات 50+ 50+ 14.6 ميجا بيكسل.
  • دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

3 تعليقات
  1. محمد يقول

    اقوه لاعب اريد طلع محد يقدر

    الرد
    1. abdelr7man_els3ed يقول

      شكرا

  2. اعتماد توقيف هذا الرقم بمعاكسه هذا الهواتف يقول

    المس مقطعًا مع الاستمرار لتثبيته. ستُحذف المقاطع التي تمت إزالة تثبيتها بعد ساعة واحدة.01012592162

    الرد