فيفو تستعد لإطلاق أقوى هاتفين.. “X200 FE” و”X Fold5″

تستعد شركة فيفو لعقد حدث إطلاق مرتقب في 10 يوليو المقبل، والذي سيشهد الكشف عن هاتفين من الفئة العليا: vivo X200 FE وvivo X Fold5، بحسب تسريبات جديدة قادمة من الهند.

وتشير هذه التسريبات إلى أن الهاتفين سيحظيان بالأضواء خلال الحدث ذاته، مما يضعهما في صدارة استراتيجية الشركة للمرحلة القادمة.

هاتف vivo X200 FE.. تصميم قوي ومواصفات رائدة

هاتف X200 FE سيأتي بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.31 بوصة بدقة “1.5K” ومعدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة.

من المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Dimensity 9300+ أو Dimensity 9400e، ما يمنحه أداءً قويًا ينافس هواتف الفئة الرائدة.

اقرأ أيضا: كاميرا احترافية بين يديك.. أغرب هاتف من فيفو للفوتوغرافر: X200 Ultra

الكاميرا الأساسية ستكون بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX921، إلى جانب كاميرا تليفوتو 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x (مستشعر Sony IMX882)، وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ولعشاق السيلفي، يأتي الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

سيتوفر الهاتف بإصدارين

12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين

16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين

كما أنه حاصل على شهادتي IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، ويضم بطارية ضخمة سعة 6,500 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقدرة 90 واط، ووزنه يقارب 200 جرام.

هاتف vivo X Fold5.. قوة الطيّ مع لمسة فخامة

أما الهاتف القابل للطي X Fold5، فيُتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED رئيسية قابلة للطي بمقاس 8.03 بوصة ودقة “2K+”، ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة خارجية من نوع LTPO OLED بحجم 6.53 بوصة تدعم أيضًا 120 هرتز.

اقرأ أيضا: موبايل العيد بسعر اقتصادي.. هواوي تطلق هاتف nova Y73 عالميًا

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، من ناحية الكاميرا، يعتمد الجهاز على إعداد مشابه لهاتف X200 FE:

كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل (IMX921)

كاميرا واسعة 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي

كاميرا تليفوتو 50 ميجابكسل بتقريب 3x (IMX882)

ولمحبي الصور الذاتية، يضم الهاتف كاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابكسل لكل منهما.

البطارية ستكون بسعة 6,000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقوة 90 واط، ولاسلكي بقوة 30 واطا، كما يضم الهاتف مستشعر بصمة جانبي، وزر جانبي بثلاثة أوضاع يشبه زر “Alert Slider” في بعض هواتف OnePlus.

الهاتف سيكون نحيفًا بشكل لافت:

4.3 مم عند فتحه

9.33 مم عند طيه

ومن المنتظر أن يحصل على تصنيف IP مقاوم للعوامل الخارجية أيضًا.

إذا صدقت التسريبات، فإن حدث vivo يوم 10 يوليو، سيكون محوريًا في استراتيجية الشركة لمنافسة الكبار، خاصة في سوق الأجهزة القابلة للطي والفئة العليا