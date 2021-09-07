فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى وملك التصوير بـ5 كاميرات
ما هي إلا أيام قليلة بل ساعات وتطلق فيفو سلسلة هواتفها العملاقة +vivo X70 Pro، و Vivo X70 و X70 Pro، وهذه هي الطرازات الثلاثة التي سيتم الإعلان عنها رسمياً يوم 9 سبتمبر الجاري، وسوف تحمل العديد من الألوان والمواصفات الفريدة والرائدة.
فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى
وأهم ما يميز هاتف فيفو المنتظر الإعلان عنه يوم الخميس القادم، وأهم ما يميز هاتف +vivo X70 Pro أنه ذو قدرة تصويرية وجودة عالية، حيث يحتوي على 5 كاميرات الرئيسية منها تم تطويرها مع شركة Zeiss.
وجاءت مواصفات الشاشة في هاتف فيفو + X70 Pro وفق ما يلي.
|نوع الشاشة
|قياس الشاشة
|معدل التحديث
|تدعم الشاشة تقنية
|Super AMOLED
|6.56 بوصة
|120 هرتز
|HDR10+
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أما الكاميرا وبعض مواصفاتها فجاءت وفق ما يلي
|دقة الكاميرا الأساسية
|مستشعر
|الكاميرا الثانية
|مستشعر
|الكاميرا الثالثة
|كاميرا بيرسكوب
|50 ميجا بكسل
|ISOCELL GN1 من سامسونج
|48 ميجا بكسل
|IMX598 من سوني
|12 ميجا بايب ومتشعر IMX663 من سونس
|مستشعر 8 جيجا بايت
أما المعالج والرام والذاكرة الداخلية والبطارية فجاءت على النحو التالي.
|المعالج
|الرام
|الذاكرة الداخلية
|نظام التشغيل
|واجهة المستخدم
|البطارية
|قوة الشحن السريع
|Snapdragon 888+
|8 و12 جيجا بايت
|128 أو 256 جيجا بايت
|أندرويد 11
|OriginOS 1.0
|4500 مللي أمبير
|66 واط