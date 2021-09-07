فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى وملك التصوير بـ5 كاميرات

ما هي إلا أيام قليلة بل ساعات وتطلق فيفو سلسلة هواتفها العملاقة +vivo X70 Pro، و Vivo X70 و X70 Pro، وهذه هي الطرازات الثلاثة التي سيتم الإعلان عنها رسمياً يوم 9 سبتمبر الجاري، وسوف تحمل العديد من الألوان والمواصفات الفريدة والرائدة.

فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى

وأهم ما يميز هاتف فيفو المنتظر الإعلان عنه يوم الخميس القادم، وأهم ما يميز هاتف +vivo X70 Pro أنه ذو قدرة تصويرية وجودة عالية، حيث يحتوي على 5 كاميرات الرئيسية منها تم تطويرها مع شركة Zeiss.

وجاءت مواصفات الشاشة في هاتف فيفو + X70 Pro وفق ما يلي.

نوع الشاشة قياس الشاشة معدل التحديث تدعم الشاشة تقنية Super AMOLED 6.56 بوصة 120 هرتز HDR10+

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أما الكاميرا وبعض مواصفاتها فجاءت وفق ما يلي

دقة الكاميرا الأساسية مستشعر الكاميرا الثانية مستشعر الكاميرا الثالثة كاميرا بيرسكوب 50 ميجا بكسل ISOCELL GN1 من سامسونج 48 ميجا بكسل IMX598 من سوني 12 ميجا بايب ومتشعر IMX663 من سونس مستشعر 8 جيجا بايت

أما المعالج والرام والذاكرة الداخلية والبطارية فجاءت على النحو التالي.