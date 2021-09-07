فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى وملك التصوير بـ5 كاميرات

بواسطة إسلام عوض

ما هي إلا أيام قليلة بل ساعات وتطلق فيفو سلسلة هواتفها العملاقة +vivo X70 Pro، و Vivo X70 و X70 Pro، وهذه هي الطرازات الثلاثة التي سيتم الإعلان عنها رسمياً يوم 9 سبتمبر الجاري، وسوف تحمل العديد من الألوان والمواصفات الفريدة والرائدة.

فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى وملك التصوير بـ5 كاميرات

فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى

فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى وملك التصوير بـ5 كاميرات 1 7/9/2021 - 8:42 ص فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى وملك التصوير بـ5 كاميرات 2 7/9/2021 - 8:42 ص

وأهم ما يميز هاتف فيفو المنتظر الإعلان عنه يوم الخميس القادم، وأهم ما يميز هاتف +vivo X70 Pro أنه ذو قدرة تصويرية وجودة عالية، حيث يحتوي على 5 كاميرات الرئيسية منها تم تطويرها مع شركة Zeiss.

وجاءت مواصفات الشاشة في هاتف فيفو + X70 Pro وفق ما يلي.

نوع الشاشة قياس الشاشة معدل التحديث تدعم الشاشة تقنية
Super AMOLED 6.56 بوصة 120 هرتز HDR10+

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أما الكاميرا وبعض مواصفاتها فجاءت وفق ما يلي

دقة الكاميرا الأساسية مستشعر الكاميرا الثانية مستشعر الكاميرا الثالثة كاميرا بيرسكوب
50 ميجا بكسل ISOCELL GN1 من سامسونج 48 ميجا بكسل IMX598 من سوني 12 ميجا بايب ومتشعر IMX663 من سونس مستشعر 8 جيجا بايت

أما المعالج والرام والذاكرة الداخلية والبطارية فجاءت على النحو التالي.

المعالج الرام الذاكرة الداخلية نظام التشغيل واجهة المستخدم البطارية قوة الشحن السريع
Snapdragon 888+ 8 و12 جيجا بايت 128 أو 256 جيجا بايت أندرويد 11 OriginOS 1.0 4500 مللي أمبير 66 واط

فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى وملك التصوير بـ5 كاميرات 3 7/9/2021 - 8:42 ص فيفو تتحدى بهاتفها العملاق +vivo X70 Pro الخارق والأقوى وملك التصوير بـ5 كاميرات 4 7/9/2021 - 8:42 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.