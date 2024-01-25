فيفو تتحدى بـ Vivo Y100 ملك الفئة الاقتصادية الجديد| تصميم أنيق وسعر مثالي

تستعد شركة فيفو الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Vivo Y100، حاملًا معه العديد من المواصفات القوية التي تناسب مختلف الفئات مع سعر في المتناول في ظل غلاء الأسعار خلال الفترة الأخيرة، يدعم الموبايل جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ومن المقرر أن يحمل معه العديد من المواصفات الأخرى القوية التي تجعله منافسًا قوية لهواتف الفئة الاقتصادية.

فيفو تتحدى بـ Vivo Y100 ملك الفئة المتوسطة الجديد| تصميم أنيق وسعر مثالي

أبرز مواصفات فيفو واي 100

من المنتظر أن يحمل الهاتف معه العديد من المواصفات القوية التي يبحث عنها الكثيرين، فيأتي هاتف فيفو Vivo Y100 يأتي مع شاشة عرض AMOLED مقاس 6.3 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، أما المعالجات الخاصة به، فمن المقرر أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة وحدة معالجة مركزية من ميدياتك شريحة Dimensity 920 ومعالج رسومات مناسب للألعاب

الذاكرة والرام

أما بالنسبة لذاكرة الهاتف فيأتي بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت روم.

كاميرات التصوير

تريد شركة فيفو توفير ميزات رائعة ومناسبة على كاميرات التصوير، حتى تكون مناسبة لالتقاط صور بجودة عالية، حيث يبحث الكثيرين بشكل دائم عن الهواتف ذات الكاميرات القوية، و لمحبي لتصوير الفوتوغرافي والتقاط الذكريات، سيأتي موبايل Vivo Y100 5G مع 3 كاميرات في اللوحة الخلفية:

كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل بتقنية التثبيت البصري OIS. مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. مستشعر عمق 2 ميجابكسل. النسبة للكاميرا في اللوحة الأمامية ستكون بدقة 16 ميجابكسل.

بطارية كبيرة

اهتمت فيفو بتزويد الهاتف الجديد ببطارية قوية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 44 وات، كما يعمل الموبايل، وسيتوفر الجوال خلال الأيام المقبلة مع خيارات الألوان الذهب والأزرق والأسود، حاملًا معه أيضًا العديد من الميزات الأخرى الاستثنائية.