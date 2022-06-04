“فيفو تتحدى أيفون”.. مواصفات وسعر هاتف Vivo Y75 الجديد

قامت شركة فيفو الصينية بالإعلان عن هاتفها الجديد Vivo Y75 وتم الإعلان عن الهاتف الأحدث في وقت سابق من يناير الماضي بشكل رسمي بداخل السوق الهندي، كما يتميز الهاتف بمواصفات رائعة وسعر زهيد جدا وفي متناول الجميع مقارنة بمميزاته، وسوف نتعرف أكثر عن الهاتف الجديد في السطور التالية.

مواصفات وسعر هاتف Vivo Y75 الجديد:

• قامت شركة فيفو بتعزيز إصدارها الحديث بمعالج ميدياتك قوي من نوع Helio G96.

• وتصل دقة مطور التصنيع إلى 7 نانو متر.

• يحتوى الهاتف على وحدة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجا بايت، كما يمكن توسعتها وزيادة مساحة التخزين بواسطة كارت ميموري خارجي.

• كما يحتوى على وحدة تخزين عشوائي أو كما يطلق عليها (الرام) وتصل سعتها إلى 8 جيجا بايت، ويمكن زيادتها أيضًا من خلال ذاكرة افتراضية للتخزين العشوائي تصل إلى 4 جيجا بايت.

• يحتوى الهاتف على كاميرا في الخلف ثلاثية تصل دقة الرئيسية إلى 50 ميجا بكسل، وكاميرا ثانية فائقة الاتاع تصل دقتها إلى 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة هي عدسة خاصة بالتصوير الماكرو وتصل دقتها إلى 2 ميجا بكسل.

• كما يحتوى أيضا على كاميرا أمامية قوية جدا للمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي وتصل دقتها إلى 44 ميجا بكسل.

• هيكل الهاتف صنع خصيصا من مواد مقاومة للغبار والماء.

• وزن الهاتف 172 جرام.

• يحتوى على 2 شريحة اتصال.

• يحتوى على مستشعر بصمة.

• بطارية الهاتف 4050 مللي أمبير في الساعة.

• تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

• يعمل بنظام تشغيل أندر ويد 12.

• يصل سعر الهاتف في مصر 4900 جنيه.