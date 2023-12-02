فيفو تتألق بهاتفها الحديث Vivo Y100i المنافس الجديد في عالم الأندرويد بتقنيات ممتازة وسعر مغري لا يقبل المنافسة

كشفت فيفو بشكل رسمي عن هاتفها الحديث Vivo Y100i والذي يدخل ضمن أحدث الإصدارات في سلسلة Vivo Y، ويعمل الهاتف مع شبكات الجيل الخامس، وتم تزويده بتقنيات ومواصفات ممتازة، ودقة تصويرية فائقة، كما أن سعره مناسب للجميع، حيث يناسب الهاتف الفئات المتوسطة، وبلغ سعره نحو 225 دولار، وسيتم إطلاقه للبيع رسمياً بداية من اليوم 2 ديسمبر.

فيفو تتألق بهاتفها الجديد Vivo Y100i المنافس الجديد في عالم الأندرويد بتقنيات ممتازة وسعر مغري لا يقبل المنافسة

مواصفات وسعر هاتف Vivo Y100i

وجاء هاتف فيفو Vivo Y100i ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير ومعالج قوي يضمن الأداء السريع والمتميز للهاتف، وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف فيفو الحديث Vivo Y100i، ولنبدأ أولاً بالشاشة.

نوع الشاشة LCD.

مقياس الشاشة 6.64 بوصة.

جودة العرض Full HD +.

الدقة 1080 × 2388 ميجا بكسل.

مستشعر البصمات مدمج بمفتاح التشغيل بالجانب اليمين.

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العتاد الداخلي لهاتف Vivo Y100i

المعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 6020.

دقة التصنيع 7 نانومتر.

معالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2.

رام 12 جيجا بايت.

ذاكرة داخلية 512 جيجا بايت ومن نوع UFS 2.2.

نظام التشغيل أندرويد 13.

واجهات OriginOS 3.

الكاميرات بهاتف Vivo Y100i

إعدادات كاميرات خلفية مزدوجة.

دقة المستشعر الأساسي 50 ميجا بكسل.

عدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل.

فلاش LED.

كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

البطارية والسعر