فيفو تتألق بهاتفها الثوري vivo Y200 GT المنافس الأقوى في عالم الأندرويد والمناسب للفئة المتوسطة

قامت فيفو بالترويج لهاتفها المرتقب vivo Y200 GT، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، ويتميز هاتف فيفو الجديد بتقنيات ممتازة، وسوف يتم طرحه بسعر مناسب، كما جاء الهاتف بمعالج قوي ومتميز من الشركة الأمريكية كوالكوم، لضمان الأداء السريع للهاتف وعدم ارتفاع درجة حرارته.

مواصفات هاتف vivo Y200 GT

مواصفات هاتف فيفو vivo Y200 GT

ويتميز هاتف فيفو vivo Y200 GT بأناقة التصميم ودقة الأداء، وتتوقع الشركة أن يحقق الهاتف انتشاراً واسعاً ومبيعات هائلة مع بداية طرحه، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات الهاتف والتي جاءت وفق ما يلي.

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وزن الهاتف 194 جرام أبعاد الهاتف 163.775.98 ملم الهاتف مقاوم للماء والغبار الهاتف حاصل على معيار IP64

مواصفات شاشة هاتف vivo Y200 GT

نوع الشاشة AMOLED.

مقاس الشاشة 6.78 بوصة.

دقة العرض 2800/1260 بيكسل.

التردد 144 هرتز.

معدل السطوع 453 شمعة| م تقريباً.

الشاشة محمية بزجاج يتميز بمتانته للحماية من الخدوش والصدمات.

المعالج والذواكر

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

معالج الرسوميات Adreno 720.

الرام 12 و8 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 و356 و128 جيجا بايت.

نظام التشغيل والكاميرات

نظام التشغيل أندرويد 14 واجهات OriginOS 4 الكاميرات الخلفية ثنائية دقة الكاميرات 50+ 2 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل

البطارية والسعر