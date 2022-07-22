فيفا 23 | تعرف على موعد نزولها والميزات الجديدة والغلاف FIFA 23

ينتظر الكثير من اللاعبين حول العالم خاصة عشاق لعبة فيفا موعد نزول الإصدار الجديد فيفا 23، وذلك بعد النجاح الهائل التي وصلت إليها فيفا 22، وتعتبر لعبة فيفا أحد أفضل ألعاب كرة القدم على الإطلاق، ومن المتوقع أن ينزل الإصدار الجديد من لعبة فيفا بمزايا مختلفة عمن سبقتها، هذا لأن شركة “EA” دائما ما تسعى لإرضاء جمهورها ونيل إعجابهم، وفي هذا المقال عبر “نجوم مصرية” سنزودكم متابعينا بموعد نزول فيفا 23 وأهم التحديثات في اللعبة الشهيرة.

موعد نزول فيفا 23

كما عودتنا شركة EA فإن موعد نزول نسخة فيفا من كل عام يكون مع نهاية شهر سبتمبر، حيث سيتزامن موعد إصدار فيفا 23 مع نهاية سبتمبر 2022م، وهذا بحسب ما عودتنا به الشركة التي طورت العبة، كما سيتم إصدار نسختين من فيفا 23 مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، وموعد نزولهما سيكون على النحو التالي:

موعد نزل فيفا 23 الإصدار النهائي Ultimat Edition بتاريخ 26 سبتمبر 2022 م. موعد نزل فيفا 23 الإصدار القياسي Standard Edition في 30 سبتمبر 2022 م.

لعبة فيفا 23

ينتظر الكثير من اللاعبين حول العالم موعد صدور النسخة الجديدة من لعبة فيفا على نار أحر من الجمر، وذلك لتجربة الميزات الجديدة واستكشاف نمط اللعب الجديد الخاص باللعبة، حيث وعدتنا الشركة بإضافة جملة من الميزات التي ستنال إعجاب اللاعبين دون أدنى شك، ومن هاته الميزات:

ستكون اللعبة متاحة على عدد كبير من الأجهزة مثل (أجهزة Huawei وأجهزة iPhone ومعظم أجهزة Android).

سيكون هناك إصدار مخصص لأجهزة Unreal Engine.

تحسين نمط اللعب في دوري أبطال اوروبا.

إضافة نمط كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي ستقام في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

تحديث لتقنية Video Referee (VAR).

أصوات جديدة للمعلقين العرب والأجانب للتعليق على المباراة.

توفير الإصدار المحدث من FIFA 23 على معظم الأجهزة وأنظمة تشغيل الكمبيوتر والهاتف.

تحديث قائمة اللاعبين والمدربين لجميع الفرق والمنتخبات.

تحسين الجودة والدقة.

تحسين الأداء العام للعبة وجعلها أسرع.

الإصدار متوافق مع أنظمة التشغيل المتوسطة والمتقدمة.

سعر فيفا FIFA 23

لم يتم الكشف عن سعر لعبة فيفا 23 حتى الآن، وكما عودتنا شركة التطوير فإنها لن تكشف عن الأسعار حتى يتم طرح اللعبة رسميًا على المنصات، كما أثيرت بعض التسريبات حول الإصدار الجديد من فيفا 23 والذي نص على أن الإصدار الجديد من السلسلة سيكون مجانيًا على عكس السابق، ولكن هذا مخالف للسياسة التي طورتها الشركة، حيث تم دفع جميع الإصدارات السابقة من اللعبة، لذلك من المحتمل أيضًا أن يتم دفع هذه النسخة أيضًا، لكن لا يمكننا تحديد سعر FIFA 23، لذلك يتعين علينا الانتظار حتى الإعلان عن السعر الرسمي للنسخة، مع اقتراب موعد إصدار فيفا 23 في سبتمبر من العام الجاري 2022 م.

الغلاف الجديد للعبة فيفا

أعلنت شركة EA عبر حسابها الرسمي على تويتر أن كيليان مبابي سيشارك مع مهاجمة تشيلسي للسيدات واللاعب الأسترالي الدولي “سام كير” في الغلاف الجديد للعبة فيفا 23، وهي المرة الأولى في تاريخ اللعبة التي تظهر فيها لاعبة كرة قدم على الغلاف، لكن هذا مخصص فقط للإصدار Ultimate Edition من FIFA 23، مع احتمال الكشف عن المزيد من الأسرار في المستقبل القريب.