بيان جديد من فيس بوك تحسم الجدل وتكشف عن أسباب انقطاع الخدمة

أعلنت منذ قليل شركة فيس بوك اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021 عن السبب الحقيقي لتعطل التطبيق في جميع أنحاء دول العالم، وذلك من خلال بيان هام للشركة المالكة للتطبيق، حيث أكدت من خلاله أن خطأ في الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي الشهير، مؤكدة للجميع أنه لا يوجد اي اختراق للحسابات خلال الفترة الماضية .

فيس بوك تكشف عن سبب انقطاع الخدمة

وأضافت الشركة المالكة للتطبيق من خلال البيان الصادر عنها منذ قليل، أنه لا يوجد دليل واحد على تعرض حسابات أو بيانات المستخدم للإختراق نتيجة للعطل، وسط متابعة كبيرة من مستخدمي التطبيق خلال هذه الفترة، وذلك بعد اللحظات التي شهدت انقطاع للخدمة في العديد من دول العالم، حيث انتظر الجميع تعليقات الشركة والإعلان عن السبب وراء انقطاع الخدمة.

والجدير بالذكر أنه تطبيق فيس بوك وانستجرام وواتساب قد شهد أمس الاثنين انقطاع للخدمة في مشهد أربك العديد من العملاء والمستخدمين متسائلين عن السبب الحقيق لانقطاع الخدمة لمدة سبع ساعات تقريباً، حدثت فيها خسائر كبير للشركة وصلت إلى 7 مليار دولار، فضلاً على تعرض بعض المستخدمين للخسارات ولم يتم الإعلان عن أرقام الخسار للعملاء حتى الآن، وجاء نص البيان

“نريد أن نوضح أنه لا يوجد نشاط ضار وراء هذا الخلل، السبب الجذري كان خطأ في الإعدادات من جانبنا، و أنه لا يوجد دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة للعطل”

وكان عدد من الخبراء قد أرجع السبب في العطل الذي ضرب التطبيقات التابعة للشركة إلى أخطاء في تحديث البرمجة، وذلك من أجل التوضيح بعد تناول أخبار عن تهكير طفل صغير في الثالث عشر من عمره هو السبب وراء تهكير تلك الموقع أمس وهى ما نفته الشركة.