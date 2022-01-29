فيسبوك يطلق ميزة جديدة ستخبرك عند عمل سكرين شوت لمحادثتك

أعلن المدير التنفيذي لشركة ميتا المعروف بفيسبوك سابقًا مارك زوكربيرج، عن واحد من المميزات التي طال انتظارها، حيث سيقوم التطبيق بإخبار المستخدم عندما يقوم صديق لك بأخذ سكرين شوت في محادثات ماسنجر السرية.

ووفقًا موقع slashgear فإن هذه الميزة تعتبر من أهم ميزات الخصوصية التي سيتم طرحها على الإطلاق، حيث أكد مؤسس الفيسبوك أن هذه الميزة سيمكنك من الحصول على إشعار إذا قام شخص بالتقاط صورة أو سكرين شوت لرسائلك.

ويتيح التطبيق العديد من المميزات الأخرى مثل صور GIF وردود الفعل على الدردشات المؤمنة بتشفير من طرف إلى طرف، وتعتبر هذه الميزة من أهم مميزات الخصوصية التي ينتظرها الكثيرون على مدار السنوات، مما أضاف طبقة من الخصوصية لمثل هذه الرسائل.

وكان تطبيق فيسبوك قد قدم لأول مرة الرسائل المخفية في نوفمبر 2020، في كل من تطبيقات الماسنجر والانستغرام، وأصبحت هذه الميزة توفر حماية إضافية عبر منصات المراسلة الخاصة بالشركة، وكان واتساب قد تلقى ميزة مماثلة قبل أسابيع قليلة.

ميزة أخرى جديدة لفيسبوك

والجدير بالذكر أن شركة ميتا المعروفة بفيسبوك سابقًا قد أتاحت التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية، حيث ذكرت منصة ميتا في تدوينة لها أنها في العام الماضي، أعلنت من خلالها اختبار التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية، وأكدت الشركة أن هذه الميزة أصبحت متاحة للجميع الآن، ويمكنك مراسلة عائلتك وأصدقائك بطريقة آمنة.