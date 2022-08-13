فيسبوك يختبر ميزة رائعة طال انتظارها على ماسنجر لمنع المتطفلين وزيادة الخصوصية

شاركت الشركة المالكة لتطبيق فيسبوك Facebook، تفاصيل خطتها الجديدة من أجل إطلاق تحديث هام للغاية لجميع مستخدمي ماسنجر، وتعتبر تلك الميزة الجديدة من الميزات الرائعة والعظيمة التي طال انتظارها، حيث تسعى إلى المزيد من الخصوصية للمستخدمين، ومنع التطفل على الرسائل.

ميزة التشفير على ماسنجر فيسبوك

من جانبه أشار الموقع التقني “theverge”، أن شركة ميتا تستعد خلال هذه الفترة من أجل إطلاق خاصية التشفير من طرف إلى طرف “end-to-end encryption”، وذلك لمحادثات تطبيق ماسنجر على الفيس بوك الفردية، والتي سوف يتم تفعيلها افتراضياً للنظام الأساسي على تطبيق المراسة الأشهر عالمياً دون الحاجة من تدخل المستخدم.

اختبار الميزة

وأشارت شركة ميتا أنها بدأت باختبار تلك الميزة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن ميزة التشفير من طرف لآخر سوف تكون متاحة لمستخدمي ماسنجر بدول العالم في وقت لاحق، وأنه بمجرد طرح تلك الخاصية سوف تصبح محادثات المستخدمين مؤمنة بشكل كامل، وأنه لا أحد يستطيع قراءتها سواء طرفي تلك الدردشة فقط.

التطبيق بشكل تلقائي

وكانت الشركة المالكة لتطبيق فيسبوك قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها من أجل تقنية التشفير من طرف لأخر، للمحادثات الجماعية والمكالمات على ماسنجر، وأنه مع حلول عام 2023 سوف يتم طرح ميزة التشفير للمحادثات عبر جميع التطبيقات التابعة لها، وذلك ليكون خياراً يتم تطبيقه لجميع المستخدمين بشكل تلقائي Default.

تثير جدل مع بعض الحكومات

وأوضحت الشركة أن جعل التشفير على التطبيقات التابعة لها من طرف إلى طرف الخير الافتراضي، وأنه يعد خطوة كبيرة من أجل إضافة طبقة كبيرة من الأمان على منصات الدردشة التي يستخدمها أكثر من مليار شخص بدول العالم، ومن المحتمل أن تثير تلك الميزة جدلاً كبيراً مع عدد من الحكومات التي تعارض خاصية التشفير، حيث تؤكد أن تقنية E2EE على تطبيقات المراسلة، تعيق قدرتها على مكافحة الجريمة.

ويُشار أن تقنية التشفير الجديدة تعني أن شركة فيسبوك لا يمكنها عرض المحتوي الخاص بالرسائل التابعة لها على ماسنجر أو واتساب، ولكن فقط يستطيع المشاركون بالمحادثة قراءة الرسائل.

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وأن ذلك يجعل الأمر صعباً للغاية على الأطراف الثالثة مثل سلطات القانون أو المتسللين من أجل التطفل على المحادثات الرقمية المحمية بتقنية التشفير.