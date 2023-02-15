فيزا يلا باي البريد المصري Yalla Pay وطريقة ربطها بالباي بال 2023

فيزا يلا باي البريد المصري هي أحدث بطاقة متاحة حاليًا لإجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت، سواء كنت ترغب في استخدامها في عمليات شراء مختلفة أو ربطها بحساب باي بال PayPal الخاص بك لتلقي وسحب أرباحك من مواقع الويب للمستقلين الذين ليس لديهم خيار تحويل الأموال مباشرة إلى حسابهم المصرفي في مصر.

تطبيق Yalla Super app، المتاح للتنزيل على العديد من أنظمة الهاتف المحمول والمرتبط أيضًا بـفيزا يلا باي Yalla Pay، يمنحك أيضًا الحرية الرقمية الكاملة لتنفيذ المعاملات المالية المختلفة. يمكنك إرسال الأموال واستلامها والدفع عبر الإنترنت من مكان واحد، ونحن هنا في موقع “نجوم مصرية” لنعرفك ماهي فيزا يلا باي بالضبط؟ كيف يمكن استخراج فيزا يلا باي؟ كيفية ربط فيزا يلا باي بالباي بال؟

ما هي فيزا يلا باي Yalla Pay

تعد فيزا يلا باي Yalla Pay من البطاقات مسبقة الدفع مما يعني انها سهلة الاستخراج والشحن ويمكنك استخدامها بكفاءة في الشراء من الانترنت، وهي تم إصدارها بواسطة البريد المصري بالتعاون مع شركة فيزا Visa العالمية، وتم ربط فيزا يلا باي Yalla Pay بتطبيق Yalla Super App الذي يزودك اختيارات عديدة لإتمام جميع التعاملات المالية في خطوات بسيطة دون الحاجة للتوجه إلى البنك أو البريد.

مميزات تطبيق يلا سوبر آب Yalla Super App

-تحويل الأموال بعدة طرق مختلفة مثل:-

رقم فيزا يلا المراد تحويل المبلغ إليها

الدفع عن طريق الاسم المستعار

أمر صوتي

البريد الإلكتروني

رقم الهاتف

وايضا يمكنك انشاء اسم مستخدم في بداية تسجيلك في تطبيق يلا يتيح لك استقبال وتحويل الأموال عبر ملئ الخانات المخصصة لذلك.

-سحب الأموال بالطرق الآتية:-

جميع ماكينات الـ ATM حول العالم

تجارة أمان ومصاري(قريبا)

جميع فروع البريد المصري

تجار شبكة يلا داخل مصر

-إتمام عمليات الشراء بطريقتين:

مسح رمز QR

الدفع مباشرةً بفيزا يلا باي

-إيداع الأموال بسرعة، ومن طرق الإيداع المتاحة:

الذهاب إلى أحد مكاتب البريد المصري وإيداع المبلغ المراد

الإيداع باستخدام إحدى البطاقات الأخرى التي تمتلكها (هذا الخيار موجود على التطبيق لكنه غير مفعل حتى الآن)

كل ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبريد المصري.

تحويل المرتبات من الشركات المتعاقدة مع يلا.

تحويل مباشر من الحسابات البنكية.

إضافة رصيد من أحد تجار يلا وخدمات أمان ومصاري.

الإيداع بالمحافظ الإلكترونية(فودافون كاش- اورانج Money- اتصالات كاش)

مميزات فيزا يلا باي Yalla Pay

فيزا يلا باي مرتبطة بتطبيق يسهل لك إدارة أموالك فقط بمجرد ان تكون متصل بالإنترنت

استخراج فيزا يلا باي سهل من مكاتب البريد المصري ويمكنك طلبها من الإنترنت عبر تطبيق Yalla super app

يمكن رصد حسابك على الفيزا ومشترياتك الإلكترونية بسهولة

يمكنك سحب أموالك من جميع فروع البريد أو أي ماكينة ATM حول العالم

تستطيع ربط فيزا يلا باي بحسابك في باي بال

عيوب فيزا يلا باي البريد المصري

تأخر وصول فيزا يلا باي عند طلبها من الإنترنت

لا يُغطي التوصيل جميع المحافظات

قلة تواجد مكاتب البريد المصري في أماكن معينة

واجه بعض المستخدمين مشاكل تقنية عديدة

قد لا تتوافر البطاقات في بعض الفروع؛ نظرًا للإقبال الكبير عليها

ما هي شروط إستخراج فيزا يلا باي؟

فيزا يلا باي سهل استخراجها للغاية ومن أهم شروط إستخراج فيزا Yalla Pay:-

ان يكون عمرك أكبر من 16سنة

بطاقة شخصية سارية

دفع الرسوم المخصصة لفيزا يلا باي (20 جنيهًا في حالة الشراء من مكاتب أو فروع البريد المصري مباشرةً، أو 50 جنيهًا في حالة طلب التوصيل إلى المنزل)

ربط تطبيق يلا سوبر برقم هاتفك

إيداع مبلغ وقدره 50 جنيه لتفعيل البطاقة بدون اي مشاكل

طريقة استخراج فيزا يلا باي Yalla Pay

يمكنك الحصول على بطاقة Yalla Pay من خلال الذهاب إلى أحد فروع مكتب البريد المصري وطلب البطاقة لاستلامها فورًا بعد دفع رسوم قدرها 20 جنيهًا. ومع ذلك، أوصيك بالذهاب إلى أقرب مكتب بريد رئيسي. قد لا تجد بطاقة Yalla Pay في الفروع.

ملاحظة: تختلف مواقع التوزيع اعتمادًا على المكاتب والسيارات والأكشاك المخصصة لبيع فيزا يلا باي.

يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على فيزا Yalla Pay عبر الإنترنت من خلال الوصول إلى موقع الويب ثم النقر على خيار «Get a Yalla Card»، الموجود في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. ثم أكمل نموذج الطلب الذي يتضمن الاسم وصورة الهوية على كلا الجانبين والعنوان الذي يجب إرسال البطاقة إليه.

طرق استخراج فيزا يلا باي Yalla Pay من البريد المصري

كيفية تفعيل فيزا يلا باي البريد المصري

بعد استلام بطاقة يلا سواء من خلال فرع البريد أو مندوب الشحن، يمكنك اتباع الآتي لتفعيلها:

أرسل رسالة إلى رقم 6789، مكتوبًا فيه الأربعة أرقام الأخيرة المُدونَة على فيزا يلا من الجانب الأيمن

ملحوظة: يجب إرسال الرسالة السابقة من رقم الهاتف نفسه الذي سجلت به بيانات البطاقة.

باستطاعتك أيضًا الاتصال على رقم 16789 الخاص بهيئة البريد المصري وطلب تفعيل فيزا يلا Yalla Pay، أو رقم 16129 للتحدث مع أحد ممثلي خدمة عملاء البريد.

كيف يمكن ربط فيزا يلا بحسابك على باي بال؟

يمكن ربط فيزا يلا باي Yalla Pay بباي بال. عن طريق:

الدخول إلى حسابك على باي بال

توجه إلى خانة البطاقات

انقر على إضافة بطاقة جديدة Link a Card or Bank

اضغط على خيار إضافة بطاقة جديدة Link a Card

ومن ثم املأ استمارة البيانات التي ستظهر أمامك (تشمل رقم فيزا يلا، ونوع البطاقة Visa، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ورمز الأمان Security Code، والعنوان)، بعد ذلك اضغط على حفظ

اتصل بعد القيام بالخطوات السابقة بخدمة عملاء البريد المصرى على رقم 16789

اطلب من ممثل خدمة العملاء رمز التفعيل الخاص بالعملية الأخيرة

ثم أدخل هذا الرمز إلى موقع باي بال في الخانة المخصصة من صفحة Bank Accounts And Cards

املئ الخانات التالية من بيانات بطاقتك ويجب أن يتوافر في بطاقتك مبلغ يعادل 2يورو لأن الباي بال يسحب 1.5يورو للتأكد من أن البطاقة ليست وهمية وبعد 24 ساعة سوف يتم ارجاع المبلغ للبطاقة مرة أخرى.