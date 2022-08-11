فورت نايت تُجهز مفاجأة كبيرة لعشاقها من المتوقع طرحها يوم 16 أغسطس المقبل

لا تتوقف فورت نايت عن التجديد وبرغم أن الكثير من عشاقها يحن إلى الماضي بالبحث عن سكنات وأسلحة وعناصر قديمة سبق طرحها في المحتوى التنافسي للعبة، ويتم بيعها في أي متجر فورت نايت إلا أن الجميع بالطبع يزداد ارتباطًا بهذه اللعبة بسبب الإثارة التي تتسبب فيها لمحبيها بالإضافات الجديدة التي تُفاجئهم بها كل يوم، وهي لا تقتصر فقط على عناصر اللعبة الأساسية ولكن التعاون الكبير بين شركة إيبك والعديد من العلامات التجارية الأخرى خاصة الفنية.

مفاجأة فورت نايت لعشاقها

أحدث مفاجآت اللعبة هو استعدادها لطرح شخصيات Dragon Ball داخل المحتوى التنافسي وهي التي كانت قد طرحت فيما سبق شخصيات مارفيل والتي أضافت للعبة ومتعة وإثارة خاصة، وبالطبع سوف تكون شخصيات التنين هي الأخرى ذات متعة خاصة لممارسي اللعبة خاصة مع شهرتها الكبيرة على مستوى العالم.

من المتوقع أن تقوم فورت نايت بطرح تلك الشخصيات في السادس عشر من أغسطس الجاري وهو المتزامن مع عرض أحدث أجزاء تلك السلسلة الفنية والمسمى Dragon Ball: Super Hero داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المُنتظر أن تكون كل شخصيات تلك السلسلة من نجوم fortnite الفترة المقبلة.

وفي ذات الوقت لم يتضح حتى الآن كيف سيكون تواجد تلك الشخصيات في لعبة فورت نايت، ولكن بالطبع سوف يحتاج ذلك إلى محتوى وتحديثات جديدة في المواجهات داخل اللعبة لكي تتناسب مع طبيعة تلك الشخصيات.