فورت نايت تبدأ أولى خطواتها لإطلاق لعبة جديدة منافسة لـ ماينكرافت.. وكلمة السر “طوب ليجو”

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مولد لعبة جديدة منافسة للعبة ماينكرافت التي تصنف بأنها واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، لما تحظى به من شعبية واسعة، وكلمة السر تكمن في فورت نايت التي كشفت تقارير جديدة أنها أعلنت عن إبرامها تعاون رفيع المستوى مع “ليجو” لطرح اللعبة المنتظرة، المقرر إطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة، مع توفير جميع وسائل الدعم من أجل إنجاحها، ومن المتوقع أن تكون شبيهة لها، مع إضافة بعض الأحداث والمهام الاستثنائية الأخرى.

فورتنايت تبدأ أولى خطواتها لإطلاق لعبة جديدة منافسة لـ ماينكرافت.. وكلمة السر "طوب ليجو"

لعبة جديدة من فورت نايت

اللعبة الجديدة التي ستطلقها فورتنايت، تستهدف في المقام الأول منافسة ماينكرافت، وستكون باستخدام “طوب ليجو” الشهير، وستحظى بالدعم الكامل من Fortnite التي تمتلك من الناحية الفنية أوضاع لعب متعددة ورائعة، وأظهرت بعض اللقطات بأن اللعبة يجري عليها تغييرات خاصة بعالم اللعبة، حيث تعتمد الهياكل والشخصيات في كل مكان على منتجات “ليجو”.

وستجمع اللعبة بين المزايا الموجودة في فورت نايت وماينكرافت، خاصةً فيما بخص بقيام اللاعب ببناء سياج حول الأغنام، وزراعة الخضروات، وتناول الطعام حول نار المخيم، الموجودة في الأخيرة، بالإضافة إلى تقطيع الأشجار للحصول على مواد للبناء بها، بينما قد تحمل بعض الأحداث الأخرى الخاصة بالمهام الموجودة في fortnite وبعض الأحداث الأخرى.

ووفقًا لتصريحات أحدث مسؤولي فورت نايت، فإن اللعبة الجديدة تستهدف توسعًا وتنوعًا كبيرًا في الفئات المقرر أن تهتم بها، بدءًا من الأطفال إلى المراهقين حتى البالغين، ما يعني أنها ستكون لعبة جماهيرية، كما سيتم أتاحة وضع نظام التصنيف، بحيث يتم تصنيف كل جزء من المحتوى بشكل مناسب للجمهور، من خلال أدوات الرقابة الأبوية، بحيث يُمكن تحديد نوع المحتوى الذي سيتمكن أطفالهم من رؤيته، من أجل جذب الجماهير الأصغر سنًا وجذب مجموعة جديدة تمامًا من الجماهير.

ومن ناحية أخرى، تواصل لعبة فورت نايت إطلاق التحديثات الجديدة الخاصة بها التي تحمل معها العديد من الميزات الرائعة لللاعبين، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة من المهام والأدوات والعناصر التي سيتم استخدامها هلال الفترة المقبلة في موسم فصل الشتاء الذي تستعد اللعبة لإطلاقها خلال الأيام المقبلة، كما تم العمل على إصلاح بعض المشكلات التي تواجه الكثير من اللاعبين، لاسيما المشكلات الخاصة باللاج والتهنيج والخروج المتكرر أثناء اللعبة، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الأخرى الأساسية.

أما فيما يخص لعبة Minecraft فهي تختلف كليًا عن فورت نايت، فهي لعبة مليئة بالمغامرة والاستكشاف والإبداع من أجل البقاء على قيد الحياة في عالم مكون من الكتل المشابهة لـ Legos، حيث تمتلك الحرية من أجل تحريكها من زاوية المبادرة الخاصة بك، كما يمكنك جمع كتل من أي نوع من المواد لاستخدامها لاحقًا لأي شيء تراه مناسبًا.