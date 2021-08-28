فورتنايت قد تعود إلى هواتف آيفون وآيباد أبل بعد تحديث Fortnite الجديد

توصل لعبة فورت نايت إطلاق عدد من السكنات والحزم الاستثنائية الجديد، التي تحمل العديد من المفاجآت للاعبين والهدايا والمكافآت، التي تصل إلى حد إضافة رصيد شحن فيبوكس مجاني إلى حافظتك، لاستخدامها في شراء العناصر الأساسية للعبة من أسلحة وذخيرة وملابس ومعدات وغيرها، في الذي تشير فيه الكثير من التقارير والأخبار المتداولة عن اقتراب عودة اللعبة بشكل قوي إلى هواتف الآيفون والأجهزة اللوحية لشركة أبل الأمريكية بعد توقف لفترة طويلة، على إثر أزمة بين epic games وبين apple.

عودة مرتقبة لـ فورت نايت لآيفون

وكانت أحدث الأخبار الواردة في هذا الصدد، هي تصريح شبكة “بي بي سي” الإعلامية البريطانية، أن لعبة “فورتنايت”، قد تصبح متاحة مجددًا لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد شركة أبل، لافتة إلى أن الشركة الأمريكية ستسمح للمطورين باستلام المشتريات من خارج المتجر، وسط توقعات بانفراج الأزمة الكائنة بين الشركتين، بسبب أزمة عمولة الـ 30% المفروض من قبل أبل ضد على الأموال التي ينفقها حاملي أجهزتها على التطبيقات عبر متجرها “آب ستو”، وبسببها تم حرمانها من تنزيل اللعبة.

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بعد سحب اللعبة من متجرها

جدير بالذكر أن الأزمة قد تطورت خلال الفترة الماضية، بعد سحب أبل للعبة واسعة الانتشاء بشكل نهائي وقاطع عبر تطبيقها، بعد محاولة التفاف إبيك جيمز، على نظام الدفع المدمج بنظام ios في التحديث الأخير، وهو ما دفع القضاء الأمريكي إلى رفض إلزام apple، إعادة إتاحة فورتنايت على أجهزتها مجددًا، إلا أن تلك المشكلة يبدو أنها في طريقها إلى الحل النهائي، وسط توقعات بإنهاء الشركتين الأزمة والاتفاق على النسب والعمولات وغيرها.