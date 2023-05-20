فوائد لأول مرة تعرفها| إيجابيات مذهلة في ألعاب الفيديو وفق دراسة حديثة أجرتها شركة CensusWide بطلب من يوتيوب

في دراسة جديدة أجرتها شركة CensusWide، قالت فيها أن ألعاب الفيديو في المملكة العربية السعودية ساعدت أجيال ما بعد الألفية على تقوية ثقتهم بأنفسهم، وأعطتهم مهارات مهنية كبيرة، وأضافت الدراسة أن 63% من محبي ألعاب الفيديو، زودتهم تلك الألعاب على تطوير العديد من مهاراتهم، مثل قدرتهم على حل مشاكلهم وقدرتهم على التفكير الإستراتيجي.

ألعاب الفيديو ماذا تفعل مع لاعبيها

وأشارت الدراسة التي أجرتها الشركة المذكورة “CensusWide”، بطلب من اليوتيوب، أن 87% من أخصائي التوظيف يميلون لتوظيف لاعبي الفيديو، كما أن 63% من أجيال محبي ألعاب الفيديو زودتهم تلك الألعاب بثقة كبيرة لمواجهة تحديات العالم المهني، كما قالت هذه الدراسة أن السعودية تسير بشكل سريع لتصبح مركز عالمي لألعاب الفيديو.

قد يهمك أيضا:

ومن أهم المهارات التي يكتسبها لاعبي الفيديو، أن 43% منهم قادرون على حل مشاكلهم، و38% لديهم قدرة على التواصل الجيد مع الآخرين، وقدرتهم على التصرف بشكل هادئ حال تعرضهم لضغوط.

وفي المملكة العربية السعودية فإن أكبر صناع المحتوى الخاص بألعاب الفيديو، يتابعهم أكثر من 33 مليون شخص على يوتيوب، هذا بالإضافة إلى أكثر من 9 مليار مشاهدة، ويقول أحد صناع المحتوي بالمملكة أنه يهتم كثيراً بالتفاعل مع المجتمع وسماع أرائهم الخاصة وخاصة عند طلبهم إعادة النشر في موضوع ما.