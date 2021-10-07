فهل سيفعلها WhatsApp.. مصائب واتساب عند تيلجرام وسناب شات فوائد وكيف استفاد Telegram

ما زالت تداعيات العطل الذي أصاب واتساب وفيس بوك وإنستجرام تتداعى، ودائماً وأبداً ما تصب أخطاء الآخرىن في مصلحة البعض، وهذا ما حدث بالفعل بعد توقف واتس آب لمدة تعدت الـ6 ساعات، حيث استفادت التطبيقات الأخرى المنافسة استفادة كبرى من هذا العطل الذي أدى إلى هجرة كبرى إليها.

مصائب واتساب عند تيلجرام وسناب شات فوائد

وبحسب مؤسس تطبيق تليجرام Telegram فإن انقطاع خدمة فيس بوك والمنصات التابعة لها، أدى إقبال كبير وغير مسبوق على التطبيق، وأكد بافيل دوروف مؤسس التطبيق أن أعداد الذين انضموا لتيلجرام خلال فترة عطل WhatsApp بلغ نحو 70 مليون مشترك، الأمر الذي أدى إلى ثقل التطبيق نتيجة الأعداد الهائلة التي انضمت إليه.

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وليس تطبيق تليجرام هو وحده الذي استفادم من عطل واتساب، بل إن الفائز الأكبر كان سناب شات، والذي شهد زيادة أعداد المستخدمين لديه بنسبة وصلت إلى 20% خلال فترة العطل، وبالتالي كانت مصائب أعطال واتس أب فوائد عند التطبيقات المنافسة وخاصةً تليجرام وسناب شات.

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هذا ومن المتوقع أن يقوم تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp والذي ما زال هو الأكثر استخداماً حول العالم، أن يقوم بإضافة العديد من الميزات الهامة خلال الفترة القادمة، منعاً لزيادة أعداد المهاجرين منه إلى التطبيقات الأخرى، وأملاً في كسب ثقة المستخدمين مرة أخرى، والسؤال الآن هل سيفعل واتس أب ذلك ويضيف ميزات جديدة، والإجابة أن الأيام القادمة التي هي ما ستثبت ذلك.