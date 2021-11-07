فماذا فعلوا.. أمريكا ترصد 10 مليون دولار مكافأة مقابل معلومة عن قراصنة داركسايد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان خارجيتها عن رصدها لمبلغ 10 مليون دولار أمريكي لأي شخص يقوم بالإدلاء عن أي معلومات تتعلق بقراصنة داركسايد، وهؤلاء الهاكرز أو القراصنة هم مجموعة متخصصة في برنامج الفدية المالية.

10 مليون دولار مكافأة مقابل معلومة عن قراصنة داركسايد

وقامت مجموعة داركسايد خلال الأشهر الأخيرة باستهداف إلكتروني لشبكة أنابيب مختصة بالمشتقات النفطية المكررة الموجود في أمريكا، مما أخرجها عن السيطرة وطلب المهاجمون فدية مالية، وبرنامج الفدية المالية هو عبارة عن عمليات ابتزاز يقوم بها قراصنة الإنترنت، حيث يستغلون بعض الثغرات الأمنية في الشبكات ويقتحمونها ويقومون بتشفير بياناتها ثم يطالبون بعد ذلك بفدية مالية كبيرة وذلك في مقابل تشغيل الشبكة مرة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتهمت هاكرز يقيمون في روسيا بوقوفهم وراء هجمات شركة أنابيب النفط الأمريكية، مما جعل الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة الـ10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة الهاكرز المعروفة باسم داركسايد، كما رصدت مكافأة مالية أخرى بـ5 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومة عن أي شخص ينتمي أو يشارك مجموعة داركسايد في عملياتها.

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وكانت السلطات الأمنية في أمريكا قد تلقت مجموعة من البلاغات خلال العام الجاري تفيد بدفع حوالي 590 مليون دولار للقراصنة كفدية مالية نتيجة تهكير مواقع بعض الشركات والمؤسسات.