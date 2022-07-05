كيفية تصميم فلاتر سناب والأنواع الأشهر منها

يُعد سناب شات واحدًا من أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي نظرًا لما يُقدمه من خدمات ومزايا متعددة منها فلاتر سناب التي يمكنك إضافتها على صورك بهدف تعديلها بالشكل الذي تفضله وترغب به، سناب شات مختلف تمامًا عن باقي منصات مواقع التواصل الاجتماعي من حيث تفرده بالعديد من المزايا، أبرز هذه المزايا كانت ميزة الفلاتر، حيث يتم إضافة الجديد منها كل يوم مثل فلتر الجنس وفلتر تحويل الشكل وفلتر العمر، فمنذ ظهور هذا الفلتر الذي أصبح تريند العالم كله خاصة العالم العربي والجميع يستخدمه من أجل إضفاء نوع من المرح.

كيفية تصميم فلاتر سناب شات

هل فكرت يومًا بإنشاء فلتر مميز خاص بك ويحمل علامتك المميزة وتُعرف به بين الآخرين ؟ صدقني الأمر ليس بالصعب حيث يمكنك إنشاء العديد من فلاتر سناب شات والطريقة جدًا سهلة وبسيطة كالتالي:-

قم بإنشاء حسابك في Canva ثم اعثر على الصفحة الرئيسية وابحث عن نوع تصميم ” فلتر Geofilter على سناب شات” الذي ترغب به لفتح صفحة جديدة في المحرر.

ثم اعثر على الصفحة الرئيسية وابحث عن نوع تصميم ” فلتر Geofilter على سناب شات” الذي ترغب به لفتح صفحة جديدة في المحرر. قم بتصفح جميع القوالب الجاهزة والمصممة خصيصًا لفلتر Geofilter على سناب شات، تستطيع الإختيار من بين عدة موضوعات متنوعة ومختلفة من زفاف، أعياد ميلاد، تهنئة وغيرها من المناسبات.

انقر عى الموضوع المرغوب لديك لبدء عملية التصميم.

قم بالإطلاع على مكتبة Canva والتي تحوي العديد من الصور والرسوم التوضيحية وتصماميم جرافيك ذات جودة عالية.

قم بإضافة مقطع الفيديو أو الصوت مع استخدام مزايا الرسوم المتحركة لإضافة نوع من الإثارة عليها.

إذا كنت راغبًا بإضافة طابعك الشخصي قم بدمج قوالب مختلفة مع إختيار الألوان ونمط الخط الخاص بك.

بعد الإنتهاء من هذه الخطوات قم بحفظ فلترك بنسق JPG أو PNG أو GIF ثم تحميله على snapchat ومشاركته مع الأصدقاء والمتابعين والعائلة.

يمكنك التعديل عليه من وقت لأخر، فإنه تصميمك الخاص وإبداعك المميز.

بهذا تكون قد نجحت وبقوة في صنع فلاتر سناب وبنفسك.

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أجمل فلاتر سناب شات 2022

في كل مرة يخضع لها التطبيق للتحديث يتم إضافة فلاتر جديدة، فتجد العديد من مستخدمي التطبيق يرغبون في معرفة الفلاتر المضافة حديثًا والتي من أهمها:-

فلتر كرتون Cartoon

هو فلتر يقوم بتحويل وجهك الكرتون، حيث يقوم بدمج ملامح وجهك من رسومات وألوان لتكون أقرب للكرتون.

فلتر تكرار الصورة

تستطيع استخدام عدة فلاتر في نفس الصورة مع إضافة جمال على الوجه يُدعى Diagonal Collage.

فلتر تريند

تستطيع من خلاله إلتقاط الصورة على أبعاد زمنية مختلفة تمكنك من التحكم في الشكل ويُدعى Double Scan.

فلتر كلاسيكي لإضافة الوقت واليوم

العديد من مستخدمي فلاتر سناب يؤيدون الفلاتر التي تمكنهم من إضافة التاريخ والوقت واليوم حتى يستطيعوا معه توثيق اللحظات السعيدة والأيام الرائعة في حياتهم وهذا الفلتر يُسمى Time MS.

فلتر البكاء

زاد البحث في الآونة الأخيرة عن فلتر البكاء هذا بسبب استخدام بعض المشاهير له أثناء التعبير عن الحزن ومن أشهر تلك الفلاتر التي زاد عليها نسبة البحث مؤخرًا كان فلتر البكاء Crying.

فلتر سناب شات Catfish

من أفضل فلاتر سناب هذا في حال رغبتك تعديل صورتك بواسطة إضافة بعض المكياج وتطويل الرموش مع تغيير لون العينين مع إمكانية إبراز حجم الشفاه أو إضافة النمش على الوجه.