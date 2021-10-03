فقاعات وحركات واتساب ميزة جديدة لمستخدمي IOS و أندرويد... التفاصيل!

لا يمر يوم إلا ويفجأنا مطوري واتساب بمميزات جديدة وتحديثات متلاحقة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر تشغيل التطبيق على أربعة أجهزة شخصية دفعة واحدة، والواتس ويب ومميزاته المتعددة وتطبيق واتساب أعمال والذي سهل الكثير على مطوري الويب والمسوقين في تنظيم الأعمال وترتيب العملاء وغيرة من المميزات التي التي ساهمت في تنظيم الأعمال الصغيرة.

فقاعات واتساب ميزة جديدة في التطبيق

أعلن مطوري واتساب عن خاصية جديدة وهي جلب الفقاعات للدردشة بينك وبين الأصدقاء مثلما في الماسنجر التابع للفيسبوك وهي الشركة المالكة لتطبيق واتساب، يعمل المطورون على عدة عوامل ومنها الشكل الجذاب للشات والأدوات التي تجعل منه شات مميز وممتع في نفس الوقت.

كما تعمل على التقنية المرتفعة للراحة مثل التسجيل للرسائل الصوتية بدون استخدام اليد، وغيرة من التطوير المتلاحق ليظل واتساب على عرش برامج التراسل الفوري، ظهر في الآونة الأخيرة العديد من البرامج للتراسل الفوري إلا أن واتساب قامت بملاحقة الزمن لتحافظ على مشتركيها بدون نقصان.

كيفية تشغيل فقاعات واتساب

بحسب واتساب فإن الميزة الجديدة تأتي بألوان تتناسب مع الدردشة الداكنة والفاتحة كما أن الفقاعات تأتي بصورة أكبر على مساحة شاشة الهاتف وكما ذكر أن الفقاعات متاحة حالياً لمستخدمي IOS في نسخة واتساب المطورة WHATSAPP MESSENGER BETA نسخة 2.21.200.11 والمتوافق مع التصميم الجديد والمميزات الجديدة، فيمكنكم تحديث واتساب الحالي بالنسخة المذكورة.

وعن مستخدمي أندرويد فعن الشركة فقد أكدت أن النسخة الحالية لا تعمل على أندرويد إلا أن الخاصية ستعمل فور انتهاء المدة التجريبية على جميع أجهزة أندرويد.