فعلها واتساب.. WhatsApp يسحب البساط من تطبيق زووم بتحديث مفاجئ ويضاعف العدد 4 مرات في واحدة من أهم خصائصه

أعلن تطبيق WhatsApp للمراسلات الفورية عن تحديث جديد فاجأ الملايين من مستخدميه، وهذا التحديث جاء على غرار الميزة الموجودة في تطبيق زووم، ومن شأن تلك الميزة أن تعمل على تسهيل العديد من الأمور للمستخدمين، حيث أصبح التواصل مع تطبيق واتساب الآن أكبر وأكثر مما كان عليه من قبل.

WhatsApp يضاعف أعداد المشاركين في مكالمات فيديو 4 مرات

وكان واتس آب يسمح في السابق بإجراء مكالمات فيديو جماعية، بشرط أن لا يزيد العدد عن 8 أشخاص، أما الآن ومع ميزة واتساب الجديدة، فأصبحت مكالمات الفيديو الجماعية متاحة لـ32 شخص، وهذا يعني أن العدد تضاعف 4 مرات مما كان عليه.

وأكدت المواقع التقنية المتتبعة لأخبار WhatsApp أن هذه الميزة أصبحت بالفعل متاحة الآن للمستخدمين، وأصبحت مكالمات الفيديو تستوعب أشخاص بحد أقصى 32 مستخدم، كما أن تصميم مكالمات الفيديو اختلف عمّا كان عليه، ليصبح الآن على شكل موجات صوتية، مع إمكانية تظليل صورة المتحدث أثناء المكالمة.

كما أضاف واتساب العديد من التحديثات خلال الفترة الأخيرة، وبعضها ما زال قيد الإختبار الآن، مثل إضافة العديد من الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وكذلك ميزة مجتمعات التي تسمح بدمج العديد من المجموعات في إطار واحد، هذا إلى جانب ميزة إخفاء آخر ظهور.

قد يهمك أيضاً: