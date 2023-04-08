يُعد نسيان كلمة المرور الخاصة بفتح هاتف الأيفون أمر مزعج للغاية، لأنه في بعض الأحيان حتى يتم فتح الجهاز مرة أخرى لابد من عمل فورمات له وفقدان جميع البيانات الموجودة عليه، لذا فنجد الكثير ممن لديهم أجهزة أيفون يبحثون عن كيفية فتح رمز القفل للايفون بدون فرمتة وبدون فقدان للبيانات المتواجدة على الجهاز.

كيفية فتح رمز القفل للايفون

هناك أكثر من طريقة يمكن بها فتح رمز القفل للأيفون دون فَقْد أي بيانات، ومن هذه الطرق ما يلي:

يمكن فتح قفل الأيفون في حالة نسيان كلمة المرور باستخدام أداة 4uKey التي تساعد بشكل كبير في فتح الجهاز بشكل سهل وسريع، كل ما تحتاجه هو تنزيل الأداة على الكمبيوتر وتوصيلها بجهاز الأيفون وعمل ربط بينهما، ثم البدء في عمل إزالة حتى يتم فتح القفل بسهولة.

يمكن استخدام أداة سيري Siri لإلغاء القفل، كل ما تطلبه هذه الأداة هي أنها تقوم بطرح سؤال عن كم الساعة ثم عليك الإجابة واتباع التعليمات الخاصة بالأداة، ثم الانتظار قليلاً، ستجد ظهور الصفحة الرئيسية الخاصة بالهاتف، مما يؤكد نجاح هذه الأداة في إلغاء القفل.

برنامج Dr.fone والذي يُعد إجابة على سؤال كيفية فتح رمز القفل للايفون بدون فرمتة حيث يجب أولاً تحميله على جهاز الكمبيوتر و توصيل الهاتف به من خلال وصلة USB حتى يتعرف على الهاتف المغلق، ثم عليك الضغط على بدء واتباع تعليمات الأداة ثم الضغط على كلمة Un lock حتى يقوم البرنامج بعمله في إزالة رمز غلق الهاتف، وبعدها ستظهر لك واجهة الهاتف بنجاح.