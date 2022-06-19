فتح تيك توك بدون انشاء حساب هي ميزة بالفعل متاحة وبشكل رسمي في TikTok، كما أنها خدمة تسمح لمستخدمي التطبيق الدخول إلى تيك توك بدون إجبارك على إنشاء حساب، حيث يستطيع أي شخص الدخول ومشاهدة الحسابات والفيديوهات من قِبل مستخدمي التطبيق، وذلك كله دون تسجيل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني سواء كان حقيقي أو وهمي، وبالتالي يستطيع المستخدم مشاهدة الفيديوهات والحسابات الأخرى دون حساب وبشكل متخفي دون تسجيل دخول له على التطبيق.

أسباب فتح تيك توك بدون انشاء حساب

في الحقيقة السؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو لما قد يرغب البعض في فتح تيك توك بدون تسجيل دخول له ؟ والإجابة جدًا بسيطة وترجع لعدة أسباب نذكر منها:-

رغبتهم في عدم معرفة بعض جهات الإتصال بأنهم يستخدمون تطبيق تيك توك.

الخوف من الإدمان عليه.

قد يرجع لرغبة البعض لدخول التطبيق ومشاهدته بشكل سريع دون إجبارهم تسجيل كافة بياناتهم من رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

فتح تيك توك بدون انشاء حساب

إذا كنت ترغب في فتح تيك توك بدون تسجيل فإن موقع tempmail.one سيمكنك وبكل سهولة من هذا الأمر، وذلك من خلال عدة إيميلات وهمية تستطيع من خلالها التسجيل في كافة المواقع كالأتي :-

توجه إلى موقع tempmail.one وستحصل على إيميل بشكل تلقائي.

قم بفتح تطبيق تيك توك TikTok على هاتفك ثم الموافقة على كافة شروط الخصوصية والإستخدام.

اضغط على ( تخطى) الموجودة بصفحة الإهتمامات.

الموافقة على شروط الخصوصية وسيعمل معك التطبيق دون إنشاء حساب.

قد يهمك كذلك: شراء متابعين تيك توك

مزايا فتح تيك توك بدون انشاء حساب

إمكانية مشاهدة جميع مقاطع الفيديو للنجوم والفنانين بدون تسجيل.

مشاهدة تيك توك بدون تسجيل البريد الإلكتروني أو رقم الجوال.

مشاهدة لايف تيك توك.

إمكانية الدخول إلى حسابات الأصدقاء.

تصفح تيك توك بدون ترك أي آثار خلفك.

استخدام محرك البحث لمشاهدة الفيديوهات.

فتح تيك توك بدون انشاء حساب بواسطة المتصفح

التوجه إلى موقع تيك توك الرسمي من الرابط التالي tiktok.com بإستخدام أي متصفح تستخدمه.

ستظهر لك جميع مقاطع الفيديوهات بشكل عشوائي وتلقائي يمكنك رؤيتها دون امتلاك حساب.

أنقر فوق Open TikTok عندما تظهر لك.

عندما تظهر لك أيقونة متجر التطبيقات لتثبيت تيك توك قم بتخطيها وأضغط على الخلفية.

وعندها سيتم تشغيل الفيديوهات بدون الحاجة إلى تثبيت تطبيق TikTok.

فتح تيك توك بدون انشاء حساب على الأندرويد والآيفون

القيام بتحميل تطبيق تيك توك سواء على هاتفك الأندرويد أو الآيفون ثم تشغيله.

اضغط على skip وذلك بهدف تجاوز خطوة تحديد مجال الحساب.

انقر على start watching والتي ستظهر لك باللون الأحمر.

الآن تستطيع تصفح جميع صفحات تيك توك بدون إلزامك بإنشاء حساب عليه.

فتح تيك توك بدون انشاء حساب للكمبيوتر

إن طريقة فتح تطبيق التيك توك دون القيام بعمل حساب عليه بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر لا تختلف كثيرًا عن أجهزة الهواتف، فكل ما عليك هو :-

تشغيل متصفح جوجل كروم.

الدخول على رابط تيك توك tiktok.com.

مباشرة ستتمتع بجميع فيديوهات التطبيق والأكثر مشاهدة.

للتمتع بميزة البث المباشر قم بالضغط على خيار live لتظهر لك قائمة كاملة بالبث المباشر الآن.

الخلاصة

الكثير من المستخدمين لتطبيق التيك توك لا يرغبون في استخدام بياناتهم الشخصية وعرضها على الملأ، كما لا يرغبون في إنشاء حسابًا لمشاهدة مقاطع الفيديوهات الخاصة بالتيك توك لعدة أسباب قد ترجع بعضها لخوفهم من الإدمان عليها أو رغبتهم في عدم عرض كافة بياناتهم الشخصية، لذا قمنا بعرض أفضل طرق فتح تيك توك بدون انشاء حساب.