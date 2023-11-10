يُعتبر فتح باك Messi 105 حدثًا كبيرًا، حيث يتطلع الجميع بشغف لاستضافة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، ليونيل ميسي، البطاقة التي يحملها ميسي ليست مجرد بطاقة عادية، بل هي بطاقة أسطورية تتمتع بمهارات مذهلة بتصنيف 105 في اللعبة، وتصل قوة التسارع في هذه البطاقة إلى 101، مما يجعل ميسي لاعباً لا يمكن مجاراته في اللعبة، ووجود هذه البطاقة في تشكيلتك يعني الكثير لمنافسيك، حيث يشعرون بالهزيمة عند رؤيتها، وسأشارك معك كيفية الحصول على لاعب ميسي 105 في لعبة eFootball 2024 عبر شراء البطاقة بمجرد 100 كوينز فقط، لذلك تابع الخطوات التالية للحصول على اللاعب بكل سهولة، دون اللجوء إلى أي برنامج قد يعرض جهازك المحمول للخطر.

فتح باك Messi ميسي 105 بعدد 100 كوينز بطريقة مجربة مضمونة 100% أفضل بطاقات لعبة اي فوتبول 2024 موبايل: مصدر الصورة اسكرين شات

فتح بكج ميسي طاقات 105

هل ترغب في تحسين تجربتك في لعبة eFootball PES 2024 Mobile؟ إليك طريقة مثالية لتعزيز أدائك في اللعبة:

قم بالدخول إلى لعبة eFootball PES 2024 Mobile في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت منطقتك.

انتقل إلى قسم الباكات اللاعبين الخاصة.

اختر باقة “Lionel Messi 105”.

افتح بطاقة Messi نسخة عام 2009 ثلاث مرات متتالية.

بعد ذلك، قم بترتيب اللاعبين حسب قوتهم الخاصة.

ثم قم بترتيبهم مرة أخرى وفقًا لمراكزهم.

انتقل الآن إلى باقة “Héctor Bellerín”.

اخرج من باقة L.Messi 105، وقم بفتح باقة Messi 105 مرة أخرى بعد 100 كوينز، أو يفضل 900 كوينز لضمان النجاح.

استمتع بأداء مذهل ولافت من لاعبك في المباريات والتحديات داخل اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة eFootball 2024 mobile

يمكنك الآن تحميل لعبة eFootball PES 2024 Mobile بشكل مجاني على هواتف الأندرويد والأيفون عبر الخطوات التالية: