إذا كنت ترغب في فتح حساب لك على تليجرام من خلال حاسوبك إذن لا بد وأن تعلم كيفية فتح التليجرام على الكمبيوتر وتعلم كيفية نقل جميع محادثاتك ورسائلك الخاصة في برنامج تليجرام على هاتفك إلى برنامج تليجرام على الكمبيوتر، نعلم أن Telegram هو عبارة عن برنامج متميز للمراسلة والرسائل الفورية، فهي برنامج متميز وأكثر ما يميزه هو أنه حر وجاني بالإضافة أنه مفتوح المصدر جزئيًا متعدد المنصات، التليجرام مثله مثل باقي التطبيقات على منصات التواصل الاجتماعي مثل الواتس آب وغيره من حيث السرعة في الاستخدام والتسهيلات، يمكنك إجراء المحادثات النصية مع الأهل والأصدقاء وأيضًا إرسال الفيديوهات والصور بكل أنواعها.

مزايا فتح التليجرام على الكمبيوتر

واجهة برنامج التليجرام Telegram جدًا بسيطة وسلسلة الإستخدام.

البرنامج على الكمبيوتر يمتاز بأنه أكثر وضوحًا مقارنة مع الهاتف.

يمكنك الولوج على الكمبيوتر وتصفح التليجرام حتى وإن كنت غير متصل بالإنترنت عكس بعض التطبيقات التي يلزم فتحها وجود إنترنت مثل الواتس آب.

إتاحة إرسال بحجم 2 جيجا بايت من خلال فتح التليجرام على الكمبيوتر حيث يمكنك تخزين كل هذه الملفات سحابيًا حتى تستطيع الوصول إليها لاحقًا بواسطة أجهزة مختلفة وهذا أيضًا عكس تطبيق الواتس آب الذي يسمح بإرسال تلك الملفات الكبيرة بل ملفات لا تتجاوز 100 MB.

من أي جهاز وآخر في نفس الوقت يمكنك فتح حسابك الخاص على برنامج التليجرام.

تستطيع إرسال رسائل غاية في السرية من خلال فتح التليجرام على الكمبيوتر، حيث يمكنك عمل ما يُسمى Screen shot حيث يتم حذف تلك الرسالة بشكل تلقائي بعد لحظات سريعة.

إمكانية إجراء مكالمات فيديو ذات جودة ودقة عالية وبصوت تمامًا واضح.

التليجرام برنامج متاح على كافة أنظمة التشغيل مثل الأندرويد والايفون والويندوز والماك ولينكس.

بشكل مجاني دون رسوم مالية تستطيع فتح حسابك على التليجرام بواسطة الكمبيوتر.

البرنامج خالي تمامًا من الإعلانات المزعجة.

من خلال فتح التليجرام على الكمبيوتر عمل مجموعة تضم العديد من الأعضاء الذي قد يبلغ عددهم أكثر من 200 ألف عنصر.

وكانت هذه بعض مزايا فتح برنامج” Telegram” على الكمبيوتر والتي يمكنكم الاستمتاع بها عند فتح حساب على جهازك الخاص.

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كيفية فتح التليجرام على الكمبيوتر

في الحقيقة لكي تتمتع بحسابك الخاص من برنامج تليجرام على الكمبيوتر هناك طريقتين كالتالي:-

الطريقة الأولى

الولوج إلى موقع تليجرام.

فتح حسابك الخاص بواسطة متصفح جوجل كروم أو أي متصفح متوفر لديك.

الطريقة الثانية